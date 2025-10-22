Projektledare till Sigma i Umeå
2025-10-22
Beskrivning av jobbet
Sigma Industry North! Möjligheter, delaktighet och framgång!
Tillsammans skapar vi en resa med utmaningar, samverkar och använder styrkan som grupp och har kul på vägen. Vi jobbar med spännande teknik och världsledande företag med fokus på samverkan och långsiktiga relationer med våra kunder. Vår vision är att bli den bästa arbetsgivaren och bästa leverantören och bidra med utvecklingen i regionen med en norrländsk touch i vår profil.
Vi söker efter en erfaren projektledare som tillsammans med oss vill vara delaktiga i att bygga upp det bästa laget inom projektledningen i Norrland.
Som projektledare kommer du arbeta tillsammans med de främsta företagen inom svensk industri. Du driver och leder olika resurser inom industrin, har ett nära samarbete med sälj, inköp, beredning, planering och produktion. Du ansvarar för att både ta fram och nå uppsatta tidplaner och budget i dina projekt, interna som externa.
Omkring dig kommer du att ha många framgångsrika kollegor och ett aktivt erfarenhetsutbyte inom Sigma. Då vi verkar i flertalet branscher kan du också få möjlighet att pröva vingarna på uppdrag utanför din comfort zone, i nya kontexter och med annorlunda teknologi.
Summerat:
Komplexa tekniska team
Internationella miljöer
Leda och fördela arbete för att uppnå affärs- och leveransmål
Kontinuerlig kontakt med kunder, leverantörer och interna parter
Följa upp nyckeltal för att upprätthålla hög kundnöjdhet och goda relationer
Vi söker dig som tycker att det väldigt kul att jobba i projektform, som gillar samarbete och har förmågan att kommunicera säkert, tydligt och effektivt. Du har goda kunskaper inom projektledning och managment, har du dessutom varit tidigare chef inom tillverkande industri så är det ett starkt plus.
Som person är du engagerad och affärsmässig, strävar efter att leverera ditt yttersta och har stor social kompetens. Du tycker om att knyta nya kontakter och motiveras av såväl självständigt arbete som i team med andra. Du har sannolikt en ingenjörsutbildning och ett stort intresse för utveckla relationer, projektledning och teknik!
Erfarenheter av nätverkande och vana att driva affärer i mål är meriterande.
Sigma Industry North kännetecknas av att vi bryr oss om varandra, våra kunder, och vår omvärld. Vi är ett entreprenörsbolag med varm företagskultur, mycket energi och roliga utmaningar, men också höga krav på våra medarbetare. Vi sätter både dig och kunden i centrum, då motiverade medarbetare och goda kundrelationer bidrar till ett högre mervärde för samtliga parter. Andra förmåner:
Kollektivavtal via Almega
Friskvårdsbidrag (5000 kr/år)
Förmånsprogram via vår partner Benify
Gemenskap i form av arrangerade AWs, team building-aktiviteter, konferenser och föreläsningar
Flexibla arbetstider
Betald övertid enligt kollektivavtal
Bonus vid tips om rekrytering eller uppdrag
In-house- och externa utbildningar Kontaktperson för detta jobb
Magnus Johansson, 070 51694 10magnus.johansson@sigma.se Ersättning
Fixed salary Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sigma Industry North AB
(org.nr 559369-2717), https://sigma.se/sv/position/?id=profiler-positions-7544 Arbetsplats
Sigma Industry North Jobbnummer
