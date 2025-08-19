Projektledare till Lecor Stålteknik sökes!
Vill du vara med och leda projekt inom stålkonstruktioner som står kvar i generationer? Hos Lecor Stålteknik i Kungälv får du en nyckelroll som Projektledare i spännande och komplexa projekt - från första anbud till färdig monterad konstruktion. Låter det som ett spännande uppdrag för dig? Välkommen in med din ansökan!Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Som Projektledare hos Lecor får du en central roll i att förverkliga stora och synliga byggnadsverk - från den första idén i anbudsskedet till färdig produkt på plats hos kund. Du driver dina egna projekt genom hela kedjan och blir navet som håller ihop samarbetet mellan våra konstruktörer, produktion, leverantörer och kunder. I rollen är du den tekniska nyckelpersonen som ser till att ritningarna blir verklighet - i form av broar, hallar och avancerade stålkonstruktioner som står kvar i generationer.
Exempel på arbetsuppgifter kommer vara följande:
Ritningsgranskning och teknisk beredning
Framtagning av produktionsunderlag
Projekttekniskt stöd till produktion - svara på frågor och lösa problem för att hålla projekten framåt
Medverkan i anbudsarbete
Planering och samordning
Kund- och leverantörskontakter
Platsmontage - planering av resurser, tid och genomförande
Löpande deltagande i projektmöten
Om kundbolaget
Lecor Stålteknik AB är en etablerad aktör inom stålbyggnation med över 50 års erfarenhet, beläget i Kungälv.
De tillverkar prefabricerade stålkomponenter för bygg, industri och entreprenad med särskild spets inom avancerade konstruktioner som broar och större stålstommar. Hos dem får du vara en del av ett mindre, platt och dynamiskt team med korta beslutsvägar och samtidigt styrkan från en stark ägare i ryggen. Du får möjlighet att bidra till projekt som syns och består - från broar och logistikhallar till andra komplexa stålkonstruktioner. De är idag omkring 40 medarbetare, många med lång erfarenhet på Lecor och en yrkesstolthet som verkligen präglar vårt arbete. Den kunskap och kompetens som de har byggt upp under åren delar dem gärna med våra kunder.
Vi söker dig som:
Besitter en teknisk utbildningsbakgrund som exempelvis från bygg eller maskin.
Har tidigare erfarenhet från konstruktion/tillverkning i stål och svetsning.
Talar och skriver obehindrat på svenska.
Vana vid 3D-CAD.
Vana vid ritningsläsning.
Det är även meriterande om du har följande:
Erfarenhet av Tekla.
Bekväm/van vid teknisk dokument och föreskrifter t.ex. EN 1090-1.
Vi söker dig som vill växa i en bred roll och som trivs med att kombinera teknik, planering och problemlösning. Vidare ser vi att du är strukturerad, lösningsorienterad och van att arbeta självständigt. Då du jobbar i ett brett kontaktnät behöver du besitta god kommunikativ förmåga och vara. samarbetsinriktad.Detta är ett konsultuppdrag med chans till förlängning.
Övrig info:
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Kungälv, på plats.
Kontaktuppgifter: Stina Högström
Lön: Marknadsmässig
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.
