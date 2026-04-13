Projektledare/Ställningsmontör
2026-04-13
Projektledare / Ställningsmontör till expansivt bolag
Vi söker nu en erfaren och kompetent projektledare som vill vara med och bidra till den
fortsatta utvecklingen av vårt bolag.
Det här är en roll för dig som vill kombinera praktiskt arbete i den dagliga driften med
projektansvar för större uppdrag. Du ska inte bara leda arbetet, utan även vara delaktig ute i
produktionen tillsammans med teamet.
Om rollen
Tjänsten innebär att du arbetar både operativt och strukturerat i vår verksamhet. Du kommer
att delta i den dagliga byggnationen av ställningar, främst inom småhus och villor, samtidigt
som du har ett övergripande ansvar i större projekt, exempelvis flerfamiljshus och andra mer
omfattande entreprenader.
Du förväntas vara en viktig person i verksamheten och bidra med både erfarenhet,
kvalitetstänk och ledarskap.Publiceringsdatum2026-04-13Dina arbetsuppgifter
Delta i den dagliga byggnationen av ställningar tillsammans med teamet
Leda och samordna projekt inom ställningsentreprenad
Ansvara för planering, struktur och uppföljning i tilldelade projekt
Säkerställa att arbetet utförs enligt gällande föreskrifter, regler och säkerhetskrav
Vara noggrann i genomförande, kontroll och uppföljning
Hålla dig uppdaterad kring nya bestämmelser, regler och arbetssätt inom
ställningsbranschen
Bidra till utvecklingen av bolaget och våra interna rutiner
Vara ett stöd för teamet i både daglig drift och större projek
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av arbete med byggnadsställningar
Har körkort
Har samtliga nödvändiga utbildningar och certifieringar för rollen
Har god kunskap om föreskrifter, säkerhet och bestämmelser kring ställningar
Är noggrann, ansvarstagande och strukturerad
Trivs med att arbeta både praktiskt och i en ledande roll
Har förmåga att ta ansvar för större projekt och samtidigt bidra i den dagliga
produktionen
Vill vara med och utveckla ett växande bolag
Vi erbjuder
En viktig roll i ett expansivt bolag
Marknadsmässig lön
Tjänstepension
Sjukförsäkring
Goda karriärmöjligheter
Möjlighet att vara med och påverka bolagets utveckling på riktigtOm företaget
Vi är ett bolag i stark utveckling med höga ambitioner. Vi värdesätter kvalitet, säkerhet,
ansvar och långsiktighet. Hos oss får du möjlighet att vara med och bygga vidare på en
verksamhet med tydlig tillväxt och stort fokus på professionellt utförande.Så ansöker du
Skicka din ansökan och berätta gärna kort om din erfarenhet inom ställningsbranschen, dina
certifieringar och varför du tror att du passar i rollen.
Ansökan
Skicka CV och kort presentation till setrecorekrytering@gmail.com
Urval sker löpande - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: setrecorekrytering@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Nordisk Energi & Monteringsteknik AB
(org.nr 559396-3563) Arbetsplats
