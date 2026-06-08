Projektledare Säkerhetstekniska lösningar - Karlstad
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2026-06-08
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På Securitas Technology ser vi inte bara risker - vi ser möjligheter. Med banbrytande teknik och människan i centrum skapar vi trygghet för samhällen, företag och individer. Nu söker vi en projektledare som vill vara med och göra skillnad.
Är du intresserad av komplexa lösningar i framkant, och vill arbeta hos en marknadsledare inom avancerad teknik och med kunder som myndigheter, kommuner och nationella samt internationella företag? Då kan Securitas Technology vara ett nästa steg i din utveckling.
📍 Placeringsort: Karlstad. Resor inom regionen är en naturlig del av tjänsten.
Din roll:
Som projektledare inom säkerhetstekniska lösningar kommer du att ta stort ansvar för våra installationsprojekt inom avancerad säkerhetsteknik (inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning) från uppstart till leverans. Våra kunder vänder sig till oss för att få en säkerhetsteknisk lösning utöver det vanliga, därför ställer det höga krav på din förmåga att leverera den bästa lösningen. Du kommer att:
Leda komplexa projekt för myndigheter, kommuner och företag.
Ha fullt ekonomiskt ansvar. Följa upp budget, ansvara för inköp och fakturering samt ta ansvar för projektens resultat.
Samordna tekniker och underentreprenörer.
Samarbeta nära med säljare för att säkra rätt leverans i rätt tid.
Vi söker dig som:
Har minst 2 års erfarenhet av projektledning eller ledande tekniskroll från installation - eller annan liknande tekniskt komplex affär.
Har gymnasieutbildning, gärna med inriktning säkerhetsteknik, ekonomi eller el.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska samt har B-körkort.
Har god projektekonomisk förståelse.
Meriterande:
Kunskaper BAS-U & BAS-P.
Kunskaper inom entreprenadjuridik.
Kunskaper inom projektering.
Behörig ingenjör inbrott.
Vana att jobba med/i installationsprojekt med elinstallatörer.
Vem är du?
Du är inte personen som låter dig skrämmas av komplexa problem. Istället ser du dem som spännande utmaningar och har en naturlig förmåga att hitta lösningar.
Resultatorienterad och självgående. Du är inte en person som är beroende av andras styrning utan tar initiativ och för arbetet framåt utan att tveka.
Ansvarstagande och prestigelös, samt värdesätter att bygga relationer såväl internt som externt.
Du är väl bekant med vikten av att ha välstrukturerade tidsplaner. När du lovar att leverera något, kan kollegor och kunder vara säkra på att det kommer att bli gjort i tid.
Vad erbjuder vi?
Möjligheten att representera Nordens marknadsledare inom innovativ säkerhetsteknik.
Utvecklas tillsammans med några av dom mest spännande kunderna i branschen.
En prestigelös kultur med fokus på samarbete - det finns alltid någon man kan ringa.
Bli en del av ett företag där alla delar passionen att leverera den bästa lösningen till kunden.
Securitas Technology - See a different world 🌍
Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.
Ansök redan idag! Vi intervjuar löpande, så vänta inte.
📩 Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Mathias Ingvarsson
📧 mailto:simon.sveden@securitas.com
Rekryteringsspecialist - Sara Andersson
📧 mailto:ida.hall@securitas.com
Facklig kontakt: Christer Persson (Unionen)
📧 mailto:christer.persson@securitas.com
Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology https://www.securitastechnology.com/sv/mot-vara-medarbetare.
Ansök idag - och See a different world💜 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Securitas Technology Sverige AB
(org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv/jobb
Dagvindsgatan 10, 65221, Karlstad (visa karta
)
652 21 KARLSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Securitas Technology AB Jobbnummer
9952776