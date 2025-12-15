Projektledare, produktionsanläggning
Har du en passion för att leda och samordna komplexa projekt? Vill du vara med och forma framtiden inom försvarsindustrin och andra spännande teknikområden? Då har vi den perfekta möjligheten för dig hos oss på Combitech, en del av det välrenommerade företaget Saab.
Din roll som projektledare
Åt vår kund söker vi nu en driven och erfaren ledare som kommer att ta ansvar för att leda och samordna investeringar, inklusive hantering av tidplaner, budgetar, upphandlingar samt implementering av produktionsförmågor och produktionsanläggningar.
I din roll kommer du att leda ett team av erfarna produktionstekniker och inköpare som arbetar med att definiera behov, skapa kravspecifikationer samt driftsätta utrustning och produktionsförmågor. Gruppen inkluderar även controllers som stödjer verksamheten med ekonomisk uppföljning.
Du kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa att investeringar följer uppsatta tidplaner och budgetar, samtidigt som du fördelar arbetsuppgifter inom projektgruppen. Din uppgift blir också att samordna investeringsunderlag för att få investeringsgodkännande och att planera implementering och driftsättning av nya projekt. Vi söker dig som har ett starkt ledarskap och förmåga att driva projekt med fokus på resultat och effektivitet.
Vem är du?
Vi söker en erfaren och engagerad projektledare med bakgrund inom större och medelstora investeringsprojekt, gärna inom tillverkande industri. Du har erfarenhet av produktionstekniskt arbete och besitter en stark förmåga att arbeta både självständigt och i team. Din sociala kompetens gör att du fungerar väl i grupp och du har en naturlig talang för att bygga och leda team. Vi värdesätter din förmåga att vara självgående och målfokuserad, vilket kombineras med ett stort tekniskt intresse och en lösningsorienterad inställning.
Du har en exceptionell känsla för ordning och reda och gärna erfarenhet av att arbeta med affärssystem som Aveva ERM och Hansa Är du redo att göra skillnad och utvecklas tillsammans med oss?
Urval sker efter sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Kom och gör skillnad
På Combitech ingår vårt kompetensutvecklingsprogram Combitech GROW som en naturlig del i din anställning! Vi ger dig möjlighet att växa i en företagskultur som uppmuntrar till både personlig och professionell utveckling, samtidigt som du arbetar i spännande och givande uppdrag.
Hos oss får du vara med och utveckla teknikområden för att möta kraven på framtidens digitala samhälle. Vi har flera projekt inom digitalisering, autonomi, artificiell intelligens, cyber security och 5G-utveckling. Våra konsulter utvecklar också flygande hjärtstartare, system som ökar säkerheten på flygplatser och nya stridsflygplanet Gripen E som gör samhällen trygga!
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontakt/Rekryterande chef: Alexander Karanfilovski: +46 734341279
