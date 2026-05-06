Projektledare Produktion & Samordning
Edge Of Talent AB / Civilingenjörsjobb / Stockholm Visa alla civilingenjörsjobb i Stockholm
2026-05-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Edge Of Talent AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Projektledare Produktion & Samordning - Infrastrukturprojekt
Vi söker nu en erfaren Projektledare Produktion & Samordning till ett omfattande och samhällsviktigt infrastrukturprojekt i storstadsmiljö. Uppdraget ger dig möjlighet att arbeta i en komplex projektorganisation med många intressenter och stort fokus på samordning i produktionsfas.
Edge of Talent söker konsult inom
Edge of Talent är ett kompetens- och konsultbolag som erbjuder skräddarsydda lösningar för våra kunder, oavsett om det handlar om kortare konsultuppdrag, projektanställningar eller långsiktiga samarbeten. Vi är stolta över att matcha rätt talang med rätt uppdrag och skapa möjligheter för både våra konsulter och våra partners att växa tillsammans.
Hos oss blir du en del av en dynamisk organisation där du som konsult är anställd av Edge of Talent. Vi tar hand om administrationen, coachar dig och säkerställer att du trivs i ditt uppdrag. Vårt fokus är att erbjuda dig uppdrag som passar just din kompetens och där du har möjlighet att utvecklas.
Om uppdraget
I rollen som Projektledare Produktion & Samordning blir du en central del av projektets ledning och arbetar nära projektchef. Du ansvarar för att samordna produktionen mellan flera delprojekt och säkerställa att projektet drivs framåt enligt uppsatta mål.
Du har en nyckelroll i att hålla ihop helheten - från tidplanering och ekonomi till risk, arbetsmiljö och samordning mellan projektets olika delar och entreprenader.
Arbetsuppgifter i urval
Stötta projektchef, projektledare och delprojektledare i projektets genomförande
Samordna produktion mellan flera delprojekt och entreprenader
Planera och leda produktionsråd och beredningsgrupper
Följa upp frågor kopplade till tidplan, risk och samordning
Hantera gränssnitt mellan olika delar av projektet
Ta fram beslutsunderlag och initiera beslut
Driva utredningar och utvecklingsinsatser vid behov
Lyfta strategiska frågor till projektledningenPubliceringsdatum2026-05-06Kravprofil för detta jobb
Obligatoriska krav
Minst 12 års erfarenhet av tjänst/uppdrag från anläggnings- eller infrastrukturprojekt, gärna som projektchef, produktionschef, platschef, entreprenadledare eller projektledare
Minst 12 års erfarenhet av arbete i stora (över 300 miljoner SEK) komplexa projekt med många intressenter
Meriterande
Akademisk utbildning inom bygg- och anläggningsteknik, civilingenjör eller högskoleingenjör
Minst 5 års erfarenhet av arbete som beställare eller beställarrepresentant
Vad vi erbjuder
Anställning hos Edge of Talent med trygghet och support under hela uppdraget
Spännande uppdrag inom nyproduktion och samhällsbyggnad
Möjligheter till kompetensutveckling och långsiktig karriärSå ansöker du
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Placering: Stockholm
Lön: Enligt överenskommelse
Kontakt: Hermela Nadew
Sista ansökningsdatum: Vi arbetar med löpande urval - skicka in din ansökan så snart som möjligt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7692575-1985274". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Edge of Talent AB
(org.nr 556997-1871), https://edgeoftalent.teamtailor.com
Centralplan 15 (visa karta
)
111 64 STOCKHOLM Arbetsplats
Edge of Talent Jobbnummer
9895774