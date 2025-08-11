Projektledare planering av brounderhåll
2025-08-11
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
När broarna åldras behövs någon som ser framåt. Är du den som kan kombinera teknisk insikt med strategisk överblick? Då kan detta vara din nästa utmaning.
Projektledare planering av brounderhållPubliceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Trafikverket söker en erfaren och strukturerad projektledare till vår enhet Byggnadsverk inom verksamhetsområde Underhåll i Norra regionen. I denna roll, där teknik möter strategisk projektledning, kommer du att ha ansvar för planeringen av framtida underhållsåtgärder för broar på det allmänna vägnätet.
Som Projektledare i denna roll ansvarar du för att tillståndsstatusen för broarna i ditt område är aktuell, korrekt dokumenterad och att inspektioner och uppföljningar genomförs kontinuerligt. Utifrån inspektionsresultaten planerar du kompletterande utredningar, mätningar och analyser som sedan ligger till grund för att upprätta en komplett underhållsstrategi.
Du leder uppdrag som beställare och säkerställer att de upphandlade insatserna genomförs med god kvalitet och inom givna ramar. Arbetet sker i nära samverkan med övriga projektledare inom enheten, såväl som med externa aktörer.
Du kommer till enheten Byggnadsverk som idag består av ca 10 medarbetare som är placerade över hela regionen och ansvarar för drift och underhåll av våra byggnadsverk (broar, tunnlar och bergskärningar) inom regionen. I vårt uppdrag ingår att bedöma tillståndet, planera och utföra förebyggande och avhjälpande åtgärder samt ibland även utbyte av befintliga konstruktioner.
Övrig information
Placeringsorter är Härnösand, Luleå, Kiruna, Skellefteå, Sundsvall, Umeå eller Östersund.
Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 37.
I denna rekrytering kan webbaserade tester användas som en del i urvalet. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är planerade med start v 37.
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss! Du kan med fördel även lägga till den mejladressen i dina mejlkontakter.Kvalifikationer
Ditt ledarskap präglas av att bygga förtroende, driva projekt självständigt och leverera resultat. Du har god kommunikationsförmåga som innebär att du förmedlar budskap på ett enkelt sätt, är lyhörd och anpassar din kommunikation till mottagaren. Du arbetar strukturerat, är proaktiv och har ett tydligt kvalitetstänk och din analytiska förmåga gör att du snabbt kan sätta dig in i komplexa sammanhang.
Vi söker dig som har
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp/120 p med byggteknisk inriktning/inom bygg-och anläggningsteknik, men du kan även ha en annan utbildningsbakgrund kompletterad med relevant erfarenhet från projektledning och/ eller branscherfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
några års aktuell och för tjänsten relevant arbetslivserfarenhet av planering och/eller utförande av underhållsåtgärder på byggnadsverk
relevant erfarenhet av ekonomisk uppföljning
körkort för personbil.
har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
erfarenhet av konstruktionsarbete med inriktning broar
erfarenhet av arbete med brounderhåll -
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle. Ersättning
