Projektledare OpEx
2025-10-20
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Område Business Management befinner sig i en spännande uppbyggnadsfas och söker nu dig som vill ta en stödjande, central roll i avdelningens fortsatta utveckling. Vi söker nu en projektledare till teamet som stöttar avdelningen Fighter Functions inom Gripen. Avdelningen ansvarar för flygplanets taktiska förmåga, plattformsfunktioner, avionikhårdvara och pilotens användarmiljö - allt för att säkra en hög operativ prestanda.
Rollen innebär att ge stöd till avdelningens utvecklingsområden och bidra till att skapa struktur, kvalitet och sammanhållning i vårt arbete. I rollen som projektledare driver du självständigt arbetet framåt, identifierar förbättringsområden och bidrar till att utveckla verksamheten. Du är en utåtriktad person som trivs med att samarbeta och skapa struktur i projekt. Du blir en del av Operational Excellence, som fokuserar på att stärka projektledarförmåga och driva verksamhetsförbättringar.
Du kommer bla att arbeta inom följande områden:
* Hålla ihop och samordna avdelningens kalkyler inför kommande affärer
* Sätta upp arbetssätt och driva avdelningens hantering av MRB och driftåtermatning
* Agera avdelningens speaking partner mot centrala funktioner som tex Säk, Kvalitet och Export Control
* Sammanhållande för återkommande revisioner på avdelningen
* Identifiera utvecklingsområden, risker och behov av planering
* Driva och stötta förändringsarbete samt bidra till att bygga upp och forma verksamheten framåt
* Vara delaktig i att etablera arbetssätt, rutiner och processer som lägger grunden för vår framtida organisation
Avdelningen har sin huvudsakliga placering i Linköping men bedriver även verksamhet i Järfälla/Solna Strand. Du behöver därför ha möjlighet att ibland arbeta även där.
Vi söker dig som har vilja och kunnande i att skapa engagemang, arbetsglädje och effektivitet runt omkring dig. Du drivs av att motivera och coacha dina kollegor. Du är nyfiken, kommunikativ och trivs i en drivande och ledande roll. Med ett affärsmässigt agerande faller det sig naturligt för dig att leda och samordna uppdrag, samtidigt som du även har förmågan att skapa struktur och ordning, ta fram underlag och mallar.
För att lyckas hos oss tror vi att du har:
* Akademisk bakgrund inom teknik, industriell ekonomi eller business management. Du kan vara i början av din karriär eller ha erfarenhet av att leda komplexa tekniska projekt. Viktigast är att du har analytisk förmåga, tekniskt intresse och förståelse för affärsprocesser.
* Tidigare erfarenhet som projektledare
* Kommunikativ med goda kunskaper i såväl svenska som engelska i både tal och skrift
Meriterande:
* Tidigare erfarenhet av utvecklingsverksamhet inom Gripen eller liknande projektmiljöer, gärna med tidigare erfarenhet från Saab.
* Tidigare erfarenhet inom flygområdet och flygunderhåll
* Erfarenhet inom ILS- och underhållsberedning
* Erfarenhet av att arbeta med processtyrning
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
