Projektledare Offentlig verksamhet Jönköping
2026-04-07
Vi söker nu en senior projektledare till en statlig verksamhet i Jönköping med ett brett och samhällsviktigt uppdrag kopplat till utveckling inom den gröna näringen och livsmedelskedjan. Organisationen verkar som beredskapsmyndighet och driver omfattande utvecklingsarbete, bland annat kopplat till nationella uppdrag och EU-relaterade initiativ.Publiceringsdatum2026-04-07Om tjänsten
I rollen kommer du att arbeta i en komplex miljö med många intressenter, där du leder större utvecklingsinitiativ, interna uppdrag och regeringsuppdrag med höga krav på kvalitet, samordning och leveransförmåga.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Ta fram och införa effektiva arbetssätt, inklusive gemensamma processer och mötesstrukturer
Planera, leda och följa upp projekt och uppdrag samt säkerställa leverans enligt mål
Driva det dagliga arbetet i projekt och program
Samverka med beställare och effektägare kring taktisk och operativ planering
Rapportera kontinuerligt till styrgrupp
Coacha och stötta verksamheten i förändringsarbete
Leda större verksamhetsövergripande utvecklingsprojekt
Du har mycket goda kunskaper och dokumenterad erfarenhet av:
Projektledning av storskaliga och komplexa program/projekt (ca 8-10 år)
Att leverera helhetsresultat som optimerar både verksamhet och IT
Agila arbetssätt, inklusive Scrum och agil värdegrund
Verksamhetsanalys och kravinsamling
Förändringsledning i organisationer med varierande digital mognad
Att etablera styrning, prioritering och leveransförmåga i komplexa miljöer
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med stark drivkraft att skapa resultat i komplexa miljöer.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20 Arbetsgivare Poolia AB
553 20 JÖNKÖPING
Louice Silvärn louice.silvarn@poolia.se +46 70 685 65 88
9839571