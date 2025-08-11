Projektledare Nationella bulleråtgärder
2025-08-11
Vill du arbeta med projekt som genom regeringsuppdrag förbättrar människors livsmiljö och tillhöra en projektgrupp med engagerade och samarbetsfokuserade kollegor? Då kanske detta kan vara något för dig! Välkommen med din ansökan till tjänsten som Projektledare till Nationella Bullerprogrammet.
Jag som blir din närmsta chef heter Andrea Kurdik. Jag drivs av engagemang, delaktighet och förtroende för att vi ska nå de mål vi tillsammans satt upp. För mig är det viktigt att vi har ett öppet och gott samarbetsklimat och en god arbetsmiljö där vi hjälper varandra. Jag hoppas du vill vara en del av vårt team och delta i vårt arbete med att leverera samhällsviktigt mervärde för pengarna. Hos oss på verksamhetsområdet Investering får du en intressant projektledarroll i en organisation som växer och utvecklas och där vi agerar nationellt med programmets ledning och övriga delprojekt inom programmet som stöd.
I rollen som projektledare jobbar du tätt ihop med projektingenjörer och leder en eller flera projektgrupper bestående av specialister, konsulter och entreprenörer. I de flesta sammanhangen är det du som står i centrum för de frågor som berör projektet.
Som projektledare fördelar du arbetet mellan såväl interna stödresurser och specialister som externa leverantörer. Du ansvarar för att projekten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt utifrån givna uppdrag och genom att vara en tydlig och kompetent beställare. Du är en del av programmet som utför åtgärder längs våra vägar och järnvägar för att säkerställa att närliggande fastigheter inte utsätts för skadligt buller eller vibrationer. Genom att driva projekten med fokus på tid, kostnad och innehåll bidrar vi till att Trafikverket når målen med sina uppdrag.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Arbete i projektskeden - planering, inventering, upphandling, produktionsskede.
Kontinuerlig kommunikation med fastighetsägare och andra intressenter
Projektstyrning genom ekonomi, prognos, uppföljning, tidplan, kvalité, riskhantering, arbetsmiljö, upphandlingsstrategi, spårbarhet och kommunikation.
Entreprenadfrågor - projekt- och byggmöten, ekonomi- och tidsuppföljning, med riskhantering och underrättelser.
Arbetsledning och resursfrågor.
Internrapportering och projektadministration.
Utveckling och effektivisering av arbetssätt mm.
Övrig information
På Trafikverket arbetar vi för att genomföra fördomsfria rekryteringar och i linje med detta är vårt fokus riktat på kandidaters kompetens och potential. Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du att få göra webbaserade tester som skickas ut digitalt strax efter att sista ansökningsdagen har passerat. För de kandidater som därefter går vidare till intervju sker dessa via Skype och är tänkta att genomföras v. 36-38/ 2025. Vi håller dig informerad löpande via din angivna e-post.
Möjliga placeringsorter för denna tjänst är Gävle, Malmö eller Solna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.
#LI-HybridKvalifikationer
Vem är du?
Ditt ledarskap präglas av att du bygger förtroende, klargör riktning och levererar resultat. Genom en tydlig kommunikation om förväntningar och mål delegerar du och följer upp. Du inspirerar, skapar delaktighet och driver utvecklingen tillsammans med ditt team och i samverkan med andra. Vidare är du är strukturerad, kvalitetsmedveten i dina åtaganden och bra på problemlösning. Inom Nationella Bullerprogrammet har vi kontakt med många privata fastighetsägare och flera externa intressenter vilket gör att din kommunikativa förmåga och förmågan att bemöta olika människor blir en viktig aspekt för att lyckas i ditt arbete.
Vi söker dig som har:
universitets- eller högskoleutbildning om minst 180 hp (120p) inom byggnadsteknik, samhällsbyggnad, alternativt annan utbildningsbakgrund i kombination med relevant erfarenhet som Trafikverket bedömer som likvärdig
minst 2 års aktuell och relevant erfarenhet av att arbeta i en ledande roll (t ex projektledare, biträdande projektledare, uppdragsledare, platschef) inom bygg/ infrastrukturprojekt
aktuell och relevant erfarenhet inom följande kompetensområden av projektledningen: budget- och prognosarbete samt resultatuppföljning; tid- och resursplanering; kvalité och riskhantering
mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
giltigt körkort för personbil.
Det är meriterande om du har:
god teknisk kunskap samt aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom något av följande områden: bullerdämpande åtgärder, byggnadsteknik och/eller byggnadsfysik
aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av kontraktshantering
kunskaper inom entreprenadjuridik och aktuell erfarenhet av att medverka i upphandlingar.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
