Projektledare mark & anläggning
2025-09-15
Nice garden är ett lokalt företag i norrort i stockholm med över 30 års erfarenhet av mark- och anläggningsentreprenader. I takt med fortsatt tillväxt söker vi nu en engagerad projektledare med lokal förankring, som vill ta ansvar för helheten i projekt från första spadtag till färdig leverans.
Vi jobbar framför allt gentemot privatpersoner men utför även jobb åt företag.
Planera, leda och följa upp mark- och anläggningsprojekt i storleksordningen 1-10 miljoner.
Ansvara för kalkylering, ekonomisk uppföljning och resursplanering.
Säkerställa att projekt genomförs enligt tidsplan, budget och kvalitetskrav.
Vara närvarande i produktionen och bidra till att lösa problem praktiskt vid behov.
Skapa goda relationer med både kunder och medarbetare.
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av projektledning inom mark- och anläggning.
Är strukturerad, kommunikativ och trygg i både tekniska och ekonomiska frågor.
Har god kunskap i ritningsläsning, Mark AMA och arbete med planlaser.
Är van vid att ta ansvar för hela projektets livscykel.
Har B-körkort
Inte är rädd för att själv vara ute på arbetsplatsen och vara nära där det händer.
Vi erbjuder
En bred och viktig roll i ett stabilt företag med stark lokal förankring.
Ett familjärt klimat där varje individ är en nyckelperson.
Möjlighet att påverka, växa och utvecklas långsiktigt i företaget.
Kollektivavtalade villkor, vidareutbildning och regelbundna medarbetarträffar.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: patrik@nicegarden.se
Detta är ett heltidsjobb.
Ekeby Gård
182 55 DJURSHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Nice Garden i Danderyd AB Kontakt
Patrik Bergquist patrik@nicegarden.se
