Projektledare krisberedskap och funktionsrätt
2026-05-06
Vill du leda ett samhällsviktigt utvecklingsprojekt som stärker inkludering i krisberedskap och civilt försvar?
Då ska du söka tjänsten som projektledare för vårt arvsfondsfinansierade projekt "Var beredd!".
Funktionsrätt Sverige söker en projektledare till det treåriga arvsfondsfinansierade projektet "Vad beredd!". Projektet syftar till att stärka kunskap, delaktighet och egenmakt hos personer med funktionsnedsättning i relation till krisberedskap och civilt försvar, samt bidra till ett inkluderande utvecklingsarbete på området hos offentliga aktörer.
Projektet kombinerar kartläggning, samskapande med målgruppen, samverkan med myndigheter, länsstyrelse, region och kommun samt utveckling av en webbaserad företrädarutbildning.
Som projektledare ansvarar du för att planera, leda och genomföra projektet i samverkan med civilsamhälle, myndigheter och andra aktörer.
En central leverans är en webbaserad företrädarutbildning som ska stärka individers möjlighet att både hantera kriser och bidra till en mer inkluderande krisberedskap.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
leda projektets genomförande från start till slutrapport
samordna projektteam (1-2 projektmedarbetare), pilotgrupp, referensgrupper och samverkanspartners
säkerställa kvalitet i kartläggning, analys och metodutveckling
planera och genomföra pilotverksamhet och spridningsinsatser
driva utvecklingen av en webbaserad företrädarutbildning
ansvara för uppföljning, projektbudget, rapportering till arvsfonden och leveranser
säkerställa ett arbetssätt präglat av samskapande och tillgänglighet.
Tjänsten förutsätter att du är strukturerad och självgående med god analytisk och strategisk förmåga. Du är relationsskapande, samverkansinriktad och har en stor förståelse för vikten av delaktighet. Kvalifikationer
gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt, gärna inom offentlig sektor eller civilsamhälle
erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer (offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå samt aktörer i civilsamhället)
vana att arbeta strategiskt och operativt parallellt
erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter samt analytiskt arbete ur ett rättighetsperspektiv
erfarenhet av deltagarbaserade metoder
god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Meriterande
god kunskap om funktionsrätt, aktiv involvering och tillgänglighetsfrågor
god kunskap om krisberedskap, civilt försvar eller närliggande områden
erfarenhet av utbildningsutveckling eller digitala lärmiljöer
Om Funktionsrätt Sverige
Funktionsrätt Sverige vill se ett samhälle för alla och är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Vi arbetar med intressepolitik och opinion med utgångspunkt i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi har 52 medlemsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 människor.
Vi ser gärna att du har egen funktionsnedsättning eller har erfarenhet av vad det innebär att leva med funktionsnedsättningar och erfarenhet av arbete inom funktionsrättsrörelsen.
Mångfald, jämlikhet och icke-diskriminering är centrala värden för oss på Funktionsrätt Sverige och vi ser gärna sökande med olika bakgrund.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en projektanställning på heltid, augusti 2026 till augusti 2029.
Tillträde 1/8 (eller enligt överenskommelse).
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats med möjlighet till distansarbete.
Tjänsten är placerad vid Funktionsrätt Sveriges kontor i Sundbyberg i Stockholm.
För anställningen tillämpas kollektivavtal via Fremia.
Sista ansökningsdag är 31 maj 2026.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan!
Skicka personligt brev och CV till rekrytering@funktionsratt.se Så ansöker du
E-post: rekrytering@funktionsratt.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Funktionsrätt Sverige
Förbundssekreterare
Karin Neuhaus karin.neuhaus@funktionsratt.se
