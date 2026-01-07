Projektledare IT
2026-01-07
Är du redo för en större uppgift? Vi söker en driven som vill göra skillnad på riktigt. Hos oss kommer du tillsammans med engagerade och trevliga kollegor utvecklas och få erfarenheter för livet, samtidigt som ditt arbete bidrar till att öka tryggheten och minska brottsligheten i Sverige.
Arbetsplatsbeskrivning
IT-avdelningens främsta uppgift är att tillhandahålla IT-tjänster till hela Polismyndigheten och är en viktig del av det brottsförebyggande och brottsbekämpande arbetet. IT är ett av de viktigaste verktygen för att effektivisera polisen och öka kvaliteten i polisarbetet. Myndigheten satsar därför mycket på att stärka avdelningen med ny specialistkompetens och den senaste teknologin till nytta för medborgarna och medarbetarna i den polisiära verksamheten.
Drift och infrastruktur ansvarar för förvaltning, utvecklingsprojekt och livscykelhantering av polisens IT-infrastruktur inom områdena data och telefoni. Drift och infrastruktur har vidare ansvar att samordna driftsättning av Polismyndighetens IT-system, releasehantering, samt ansvara för beredskap- och kontinuitetsplanering, IT-incidenter, IT-problem och ändringar. Drift och infrastruktur ansvarar även för informations- och IT-säkerhet, signalskydd samt ansvarar för utredningar när system- och säkerhetsövervakningen har upptäckt säkerhetsincidenter eller säkerhetsbrister. Drift och infrastruktur ska även ge stöd till utveckling och förvaltning, ansvara för att genomföra säkerhetstester, granskning och uppföljning av IT-säkerheten.
Vi söker uppdragsledare till sektionen som ansvarar för upprätthållande, försörjning och utveckling av standardplattformar avseende grupperna klientlösningar och telekommunikation eller it-stöd till specialistfunktioner såsom insatsstyrkor, hemliga tvångsmedel, bombskyddet, polisflyget, hundverksamhet, Polisrytteriet, sjöpolisen m.fl.Publiceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Rollen som uppdragsledare kan liknas med en projektledare där du kommer vara med och driva utvecklingen av förmågor i den tekniska framkanten, vilka kanske är nya på myndigheten. Du kommer att leda teamet genom att sätta upp långsiktiga och kortsiktiga mål, följa upp framfarten och hela tiden arbeta nära verksamheten för att snabbt kunna ändra riktning om prioriteringen ändras. De förmågor vi levererar kommer utvecklas över tid och ditt ansvar är att leda det arbetet, från ax till limpa men även driva det långsiktiga arbetet med att upprätthålla och förfina vårt utbud.
Som uppdragsledare har du ett nära samarbete med andra grupper inom IT-avdelningen samt från andra avdelningar inom myndigheten för att samla den kompetens som behövs för att nå uppsatta mål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Eftergymnaisal utbildning inom relevant område alternativt motsvarande förvärvad arbetslivserfarenhet som Polismyndigheten bedömer som likvärdig
Flerårig arbetslivserfarenhet av att leda komplexa IT-uppdrag i en större organisation i närtid
God förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och skrift
God förmåga att uttrycka dig på engelska, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Det är meriterade om du utöver ovan även har:
God kunskap om IT-infrastruktur som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av agilt arbete
Vana att skapa samt bibehålla goda kundrelationer
Arbetslivserfarenhet av kravställning vid IT-utveckling
Erfarenhet av arbete med IT-säkerhetDina personliga egenskaper
Vi söker dig med förmåga samt vilja att skapa engagemang och driva uppdrag framåt. Då rollen innebär många kontaktytor ser vi det som en självklarhet att du värdesätter bra samarbete och har förmågan att kommunicera med andra på ett smidigt sätt för att nå gemensamma mål. Vidare ser vi att du är driven med en vilja att utvecklas och dela med dig av din egen kompetens.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Kontakt
Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta rekryterande chef, tfn 010-5640510
Undrar du något om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig HR-konsult, Hanna Bergquist, hanna.bergquist@polisen.se
Fackliga representanter
Saco-S, saco-s.avdelningarna@polisen.se
Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10
ST, st.inom-polisen@polisen.se
Seko Polisen, Karna Tillheden, tfn 073-249 04 22
Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Flexibel arbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Uppdragsledare IT
