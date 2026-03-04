Projektledare investering och effektivisering, Life Science
Knightec Group AB / Kemiingenjörsjobb / Uppsala Visa alla kemiingenjörsjobb i Uppsala
2026-03-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knightec Group AB i Uppsala
, Solna
, Stockholm
, Västerås
, Södertälje
eller i hela Sverige
Därför är detta jobb för dig Du vill vara med och möjliggöra utveckling och produktion av framtidens läkemedel och medicintekniska produkter. Som projektledare hos oss får du driva investeringsprojekt från idé till färdig lösning - och se hur ditt arbete bidrar till att patienter världen över får tillgång till ny, livsförbättrande teknik. Samtidigt utvecklas du själv som ledare och strateg - i en miljö där teknik, innovation och människa möts.
Här använder du hela din kompetens - teknisk, strategisk och relationell - för att leda komplexa projekt i en miljö där kvalitet, innovation och människa möts. Ditt ledarskap gör skillnad varje dag: du skapar struktur, samordning och resultat som håller över tid.
Du kommer inte att vara ensam. Allt vi gör, gör vi tillsammans. Här arbetar du sida vid sida med kollegor som bryr sig - om kunderna, projekten och varandra. Vi bygger vår kultur på tillit, samarbete och öppenhet, vilket skapar en miljö där du kan leda med både struktur och hjärta. Vi möts ofta i erfarenhetsforum och projektgrupper där vi delar kunskap, fångar lärdomar och utvecklar gemensamma arbetssätt.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management hjälper vi våra kunder att ställa om till digitala, hållbara och säkra lösningar. Vi kombinerar expertkunskap inom kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning - och ser till att idéer blir verklighet genom effektiva och välledda projekt.
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs i rollen som navet i komplexa projekt - där teknik, människor och mål möts. Du har ett strukturerat arbetssätt, en förmåga att skapa förtroende och en vilja att driva utveckling framåt.
Du har:
Ingenjörsexamen eller motsvarande teknisk eller bioteknisk utbildning
Erfarenhet av att leda investeringsprojekt inom Life Science, med budgetansvar och rapportering till styrgrupp
Erfarenhet av arbete i GMP-reglerad miljö och andra GxP-områden
God vana att kommunicera och hantera många olika intressenter
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Har du dessutom erfarenhet av förändringsledning eller implementering av nya utrustningar, processer eller teknologier ser vi det som en tillgång
Hos oss får du använda både din projektledningsförmåga och din vilja att göra skillnad - i en bransch där resultatet av ditt arbete verkligen betyder något.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-04-12. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7326663-1872555". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group AB
(org.nr 559384-1058), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
)
753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9775762