Projektledare inom mobila ledningsplatser
2025-08-19
Är du projektledare som trivs med att driva flera parallella projekt? Tycker du om att leda andra i projekt med en förmåga att strukturera ditt och andras arbete? Vill du arbeta i kvalificerade projekt med syfte att bidra till att göra Sverige och världen säkrare? Då kan du vara den vi söker.
Om tjänsten
Som projektledare på enheten mark C3 integration leder och samordnar du tekniska integrationsprojekt. Målet för enheten är att se till att ledningsstödsystem - exempelvis datorer, radiosystem, kryptoutrustning, switchar och GPS-enheter - kan integreras effektivt i olika typer av militära plattformar såsom bandvagnar, fordon och mobila enheter.
Du kommer att leda flera projekt parallellt, ofta med liknande tekniskt innehåll, där målsättningen är att skapa så standardiserade och enhetliga lösningar som möjligt. Tillsammans med ditt projektteam driver du projekten från planering till genomförande. En viktig del av arbetet är att väga samman olika teknikområdens krav och önskemål för att hitta de bästa integrationslösningarna inom givna ramar.
Du har många kontaktytor, både inom FMV, med leverantörer och med Försvarsmakten. Arbetet innebär därför möten och ett stort mått av samverkan.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer som en naturlig del i tjänsten.
Om dig
Är utbildad civil- eller högskoleingenjör, har annan relevant utbildning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som vi bedömer likvärdig. Du har en projektledarutbildning eller motsvarande kunskap inhämtad på annat sätt.
För att lyckas i rollen har du ett par års relevant erfarenhet av att leda projekt samt erfarenhet av förhandlingar. Eftersom det sker mycket kontakt med Försvarsmakten och industrin är det en förutsättning att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, såväl på svenska som på engelska.
Det är meriterande om du har erfarenhet inom det tekniska arbetsområdet, exempelvis från fordonsindustri eller fordonsverkstad. Vi ser även positivt på om du har erfarenhet av teknisk dokumentation och offentlig upphandling, men det är inget krav för tjänsten.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är bra på att samarbeta med andra, har ett öga för detaljer och ser till att processer följs på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. Du har förmågan att planera din tid och bidrar till att resurser används på bästa möjliga sätt.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Verksamhetsområde Ledningssystemmateriel ansvarar för att utveckla, upphandla och vidareutveckla materiel och tjänster inom ledningssystemområdet till Försvarsmakten, till exempel mobila kommunikationssystem, försvarets telenät samt operativa och taktiska informationssystem.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 2025-08-18
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Kari Lehto, OFR/S Pia Edström, OFR/O Arne Molander och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten ber vi dig kontakta Fabian Hedén på telefon 08-782 4000 (FMV växel). Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta rekryterare Lovisa Karlsson, lovisa.karlsson@fmv.se
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
