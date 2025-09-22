Projektledare inom Life Science till Bjerking
2025-09-22
Är du en erfaren projektledare som vill arbeta i en miljö där nytänkande, utveckling och människorna i projekten står i fokus? Professionals Nord söker nu, för vår kund Bjerking, en projektledare till deras team i Stockholm. Här blir du en del av en sammansvetsad grupp där olikheter värdesätts och där du får möjlighet att driva spännande projekt i en bransch som växer snabbt. Om företaget
Bjerking är ett av Sveriges ledande medarbetarägda konsultföretag inom samhällsbyggnad. Deras avdelning Life Science består idag av ett 20-tal medarbetare och präglas av stark laganda och en inkluderande kultur. De tror på kraften i att vara smarta tillsammans och erbjuder en arbetsplats där du både får utveckla dig själv och vara med och bidra till utvecklingen av kunder och kollegor. Hos Bjerking finns även möjlighet att bli delägare och ta del av vinstdelning. Dina arbetsuppgifter
I rollen som projektledare hos Bjerking kommer du att:Driva projekt inom Life Science med fokus på att skapa engagemang, samarbete och teamkänsla.
Ansvara för budget, tidsplaner och uppföljning.
Arbeta nära kunder och kollegor för att hitta rätt lösningar och nå gemensamma mål.
Projektleda både med resurser ute hos kund och internt inom Bjerking.
Bjerking har kontor i ljusa lokaler vid Hornstull i Stockholm, där du får arbeta i en kreativ och inspirerande miljö.
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet som projektledare inom Life Science.
Har god kunskap om GMP och annan regulatoriskt styrd verksamhet.
Är certifierad projektledare (meriterande).
Har en kommunikativ och relationsskapande förmåga och trivs i rollen som ledare.
Vill utvecklas, prova nya arbetssätt och bidra till både kunders och Bjerkings framgång.
Vi erbjuder dig
Hos vår kund Bjerking får du en trygg och hållbar arbetsplats med god lönsamhet i botten. De erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt sjukvårdsförsäkring. Här får du möjlighet att växa i din roll, driva spännande projekt och samtidigt arbeta i en kultur där omtanke och gemenskap står i centrum.
Professionals Nord söker i samarbete med Bjerking en Projektledare. Du kommer att bli direktrekryterad av Bjerking. Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och kundens önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till Lucas.bryggman@pn.se
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid
STAD: Stockholm
URVAL: Sker löpande
Så ansöker du
