2025-09-11
Vi söker en erfaren Projektledare inom Finance & IT till ett spännande konsultuppdrag hos Traton i Södertälje.
Uppdraget innebär att driva ett omfattande projekt som syftar till att förändra och förbättra koncernens grupprapportering. Rollen passar dig som har stark förståelse för både finansiella processer och IT-applikationer, och som trivs med att koordinera komplexa projekt med många intressenter, både centralt och globalt.Dina arbetsuppgifter
Leda projektet kring förändring av kundens grupprapportering, inklusive processer och IT-system/applikationer.
Koordinera och driva förändringsarbetet centralt på huvudkontoret samt i dotterbolagen globalt.
Säkerställa att nya arbetssätt för rapportering implementeras och fungerar i praktiken.
Vara länken mellan Finans och IT för att möjliggöra effektiva lösningar.
Stötta organisationen i Södertälje i rapporteringen till Traton SE i München.
Följa upp, dokumentera och rapportera status till ledning och styrgrupp.Kvalifikationer
Skall-krav:
Dokumenterad erfarenhet som projektledare inom kombinationen Finance och IT.
Förståelse för grupprapportering och finansiella processer i en internationell koncern.
Erfarenhet av implementering eller förändring av rapporteringssystem.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande:
Erfarenhet från internationella projekt med många intressenter.
Kunskap om rapporteringssystem och BI-lösningar.
Erfarenhet från tillverknings- eller fordonsindustrin.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Längd: 12 månader, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 40 timmar/vecka
Placering: Södertälje, hybrid
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till kund.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven är en förutsättning för att kunna bli aktuell för rollen.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik på olika befattningsnivåer.
