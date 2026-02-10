Projektledare inom Eldistribution
2026-02-10
Därför är detta jobb för dig Enkelt, du vill leda projekt inom eldistribution där säkerhet och kontroll är avgörande. Du trivs med att arbeta i tekniskt avancerade och reglerade miljöer, där tydliga krav och strukturer är av högsta prioritet.
Som projektledare hos oss får du en central roll i att driva projekt från start till mål, säkerställa att tekniska krav uppfylls, tidplaner hålls och samordna olika aktörer.
Vårt kontor är beläget i Uppsala Business Park vilket ger oss närhet till spännande samarbeten, föredrag och aktiviteter med företag i framkant. Oavsett om du arbetar i inhouse-projekt eller ute hos kund, är kontoret alltid din trygga bas där vi träffas, utbyter idéer och utvecklas tillsammans.
Vägen framåt ligger i dina händer. Med din erfarenhet av projektledning och intresse för komplexa, reglerade miljöer får du en nyckelroll i att driva viktiga projekt framåt - och vi ser fram emot att göra det tillsammans med dig.
Du blir en del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Leda och samordna projekt inom eldistribution (lokal, region och/eller stamnät)
Säkerställa efterlevnad av regelverk, tekniska krav och kvalitetsstandarder.
Koordinera aktörer som ingenjörer, myndigheter och leverantörer.
Driva förbättringsarbete och optimera processer.
Följa upp och rapportera projektstatus mot mål, tidplan och budget.
Kvalifikationer Vi söker dig som är kommunikativ och utåtriktad person som trivs med att samarbeta och bygga starka relationer. Du drivs av att lösa problem och skapa ordning och reda. Utöver dina personliga egenskaper vill vi att du har:
Utbildad civil- eller högskoleingenjör inom elektroteknik, maskinteknik eller annat relevant område. Alternativt vad arbetsgivaren anser som motsvarande arbetslivserfarenhet.
Minst 3 års erfarenhet av projektledning inom eldistribution eller elproduktion.
Meriterande med erfarenhet från strikt reglerad industri.
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor i Uppsala Business Park, Rapsgatan 7E, Uppsala . Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-02-22. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Specialist. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
