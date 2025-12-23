Projektledare inom digitalisering
2025-12-23
Socialförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg. Vi står inför stora effektiviserings- och förändringsresor där digitalisering spelar en central roll. Vi söker nu en projektledare som vill leda och samordna digitala initiativ inom förvaltningen, med fokus på att stärka kvalitet, tillgänglighet och rättssäkerhet i våra tjänster.Publiceringsdatum2025-12-23Arbetsuppgifter
• Leda och driva digitaliseringsprojekt från idé till genomförande, i nära samverkan med verksamheten, IT-avdelningen och externa partners
• Genomföra förstudier, riskanalyser och projektplanering
• Säkerställa att lösningar följer relevanta lagar och riktlinjer (t.ex. GDPR, SoL)
• Stödja förändringsarbete och implementering i verksamheter, där du utbildar och engagerar medarbetare
• Fungera som brygga mellan verksamhet och teknik översätta behov till lösningarKvalifikationer
Vem söker vi?
Vi ser gärna att du har erfarenhet av eller en stark vilja att arbeta på ett behovsorienterat sätt, där verksamhetens och användarnas faktiska behov ligger till grund för utvecklingsarbetet. Rollen kräver också en god förmåga att skapa samsyn när idéer och perspektiv går isär. Du behöver därför kunna lyssna in, facilitera dialog och leda grupper/individer mot gemensamma beslut, även i komplexa frågor.
Vi värdesätter särskilt att du har ett lösningsorienterat arbetssätt och kan balansera verksamhetsnytta, juridiska krav och tekniska möjligheter. I den här rollen kommer du att bidra till att skapa långsiktigt hållbara digitala lösningar som fungerar både i praktiken och på strategisk nivå.
Du har också:
• Relevant högskoleutbildning (t.ex. inom IT, projektledning, digitalisering, socialt arbete)
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning och förändringsarbete, gärna inom offentlig sektor
• Kunskap om lagar/regler inom digitalisering, t.ex. GDPR eller SoL
• Förmåga att ta helhetsgrepp och god analytisk förmåga
• En kommunikativ, pedagogisk och samarbetsinriktad stil
Meriterande:
• Erfarenhet av socialtjänstens verksamhet eller offentlig välfärdssektor
• Tidigare arbete med digital implementering och etjänster
Vi erbjuder
• En utvecklande roll med både strategiska och operativa inslag
• Stor möjlighet att påverka utformningen av digitalisering inom socialförvaltningen
• Ett engagerat, tvärfunktionellt team inom förvaltningen och Innovation/IT
• Järfälla: En expansiv och framtidsinriktad kommun i norra Stockholm, med goda utvecklingsmöjligheter
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan!
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. I denna rekrytering utför vi bakgrundskontroll på alla som går vidare i processen. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundkontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Vi jobbar utifrån verksamheternas behov och tillsätter därefter. Vi har både digitala och fysiska intervjuer och kontaktar kandidater via angiven mail /mobil.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C297707". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Digitaliseringsstrateg
Farah Magami Farah.Magami@jarfalla.se 0858623904 Jobbnummer
9663225