Projektledare Göteborg
Hagmans Nordic AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-03-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hagmans Nordic AB i Göteborg
, Borås
, Herrljunga
, Vara
, Jönköping
Publiceringsdatum2026-03-26Beskrivning
Sustend är ett dotterbolag till Limhamnshus och fokuserar på projektledning, underhållsplanering, VVS-projektering och brandsäkerhetsrådgivning/brandprojektering.
Vi på Sustend är alltid på jakt efter fler engagerade projektledare som, precis som vi, brinner för att få fastigheter att leva. Vi söker dig som vill vara med och utvecklas tillsammans med oss
Som Byggprojektledare hos Sustend får du en viktig roll i våra projekt och i vår fortsatta tillväxt. Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom bygg- och projektledning.
Har intresse för - eller viss erfarenhet av - den kommersiella marknaden
Trivs i en varierad roll där du får ta ansvar och utvecklas
Gillar att bygga relationer och bidra till en positiv kundupplevelse
Vi ser gärna att du också har:
Relevant utbildning inom exempelvis bygg, teknik eller projektledning
B-körkort och goda kunskaper i svenska och engelska (tal och skrift)Dina arbetsuppgifter
Planera och driva byggprojekt från start till mål
Samordna entreprenörer, konsulter och andra projektparter
Följa upp tidplan, budget och kvalitet
Genomföra platsbesök och säkerställa att arbetet utförs enligt krav
Hantera dokumentation, möten och löpande projektkommunikation
Delta i upphandlingar och jämföra offerter
Medverka vid besiktningar, överlämningar och garantiärendenKvalifikationer
För att lyckas hos oss är du målmedveten, driven och lösningsorienterad. Du uppskattar att arbeta både självständigt och i team, och du ser värdet i att bygga långsiktiga relationer. Vi tror också att du är:
Entreprenöriell och nytänkande
Resultat- och målfokuserad
Social och kommunikativ, med känsla för kundnöjdhet
En prestigelös lagspelare som bidrar till en kultur där vi gläds och utvecklas tillsammansAnställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning
Placering: Göteborg med möjlighet till flexibilitet
Lön enligt överenskommelse
Förmåner som tjänstepension, friskvårdsbidrag och försäkringar
Möjlighet till kompetensutveckling och intern karriärväg Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/11". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hagmans Nordic AB
(org.nr 556071-4890) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sustend Jobbnummer
9820379