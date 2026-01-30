Projektledare för ESF Projekt
2026-01-30
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Som projektledare för ESF projektet "Hållbar tillväxt i sydöstra skåne" kommer du ingå i en projektorginsation, där du kommer samarbeta med en administratör och en ekonom. Utöver de kommer du ha nära samarbete med samtliga kommuner i Sydöstra skåne (Ystad, Tomelilla, Sjöbo och Simirishamn). Din arbetsplats är Tomelilla kommun.
Vi erbjuder ett ledarskap som bygger på tillit och öppenhet där det är tillåtet att göra fel. Tillsammans med oss hoppas vi att du brinner för att utveckla och stötta företag i sydöstra skåne.
Projektledaren ansvarar för att planera, leda och följa upp ett kompetensutvecklingsprojekt riktat till anställda och chefer i små och medelstora företag i sydöstra Skåne. Uppdraget innebär att säkerställa att projektets aktiviteter genomförs i linje med målgruppens behov, projektansökan och uppsatta mål.
I arbetsuppgifterna ingår att samordna utbildningsinsatser och affärscoachning, ha löpande dialog med medverkande företag, samarbetspartners och kommuner samt att säkerställa målgruppens aktiva delaktighet under projektets genomförande. Projektledaren ansvarar även för uppföljning, dokumentation och rapportering samt för att främja samverkan och erfarenhetsutbyte mellan deltagande företag och branscher. Projektledaren ansvarar för att planera och genomföra upphandlingar av utbildnings- och konsultinsatser i enlighet med gällande lagstiftning och organisationens upphandlingsrutiner.
Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor är det viktigt att du trivs med att kommunicera med olika målgrupper och kan uttrycka dig tydligt, engagerat och professionellt. Det är också viktigt att du trivs med dokumentering och organisera.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom ekonomi, verksamhetsutveckling, projektledning, beteendevetenskap eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdigt, men relevant erfarenhet kan väga upp för formell utbildning.
Du har minst två års erfarenhet av projektledning, gärna inom ESF eller annan offentligt finansierad verksamhet. Du har god förståelse för företagarperspektivet och erfarenhet av både privat och offentlig sektor. Erfarenhet av upphandling är ett önskemål.
Det är meriterande om du har lokalkännedom, haft arbetsledande roller och om du har erfarenhet av arbete med kompetensutveckling, utbildning eller digitalt lärande.
Som person har du en stark förmåga att skapa förtroende och bygga långsiktiga relationer. Du arbetar med ett helhetsperspektiv, har god förståelse för projektets olika spår och är lösningsorienterad. Vidare har du en mycket god samarbetsförmåga, särskilt i arbetet tillsammans med styrgrupp och administratör.
Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Tomelilla kommun
