Projektledare för breddad finansiering
Stiftelsen Thielska Galleriet / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-08-01
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Vi söker dig som vill ta ett övergripande ansvar för att bygga upp och utveckla Thielska Galleriets arbete med filantropi och strategisk finansiering.
Du får en central roll i att skapa långsiktiga förutsättningar för ett av Sveriges främsta konstmuseer och bidra till att bevara och utveckla ett kulturarv för framtiden.
Uppdraget
Med stöd av ett särskilt utvecklingsbidrag från regeringen utvecklar Thielska Galleriet ett strategiskt arbete med filantropi och andra former av breddad finansiering. Syftet är att komplettera museets offentliga stöd med privata medel.
Rollen omfattar både strategisk utveckling och operativt genomförande. Du kommer att arbeta nära museichefen och styrelsen för att bygga upp de strukturer, arbetssätt och relationer som krävs för att etablera ett strukturerat och framgångsrikt arbete med breddad finansiering.
I rollen kommer du bland annat att:
Utveckla en strategi för breddad finansiering
Bygga och utveckla varaktiga relationer med donatorer, stiftelser, företag och andra samarbetspartners som vill bidra till Thielska Galleriets utveckling
Etablera och utveckla en referensgrupp som genom engagemang, nätverk och kontakter skapar nya möjligheter till finansiering och partnerskap
Identifiera och prioritera utvecklingsområden och satsningar inom verksamheten med potential att attrahera extern finansiering
Utveckla attraktiva erbjudanden och finansieringsinitiativ som matchar intressen hos potentiella donatorer, stiftelser, företag och andra samarbetspartners
Utveckla processer och arbetssätt som integrerar arbetet med breddad finansiering i Thielska Galleriets ordinarie verksamhet
Ta fram underlag och rekommendationer till museichef och styrelse som stöd i det fortsatta arbetet med att bredda finansieringenPubliceringsdatum2026-08-01Profil
Du har erfarenhet av att utveckla verksamheter, bygga förtroendefulla relationer och driva strategiskt utvecklingsarbete.
Du har sannolikt arbetat med filantropi, extern finansiering, affärsutveckling, partnerskap eller andra roller där relationsbyggande och finansieringsfrågor varit en central del av uppdraget.
Du är van att växla mellan strategiska och operativa perspektiv och att omsätta idéer i konkreta resultat.
Du känner dig trygg i dialogen med företagsledare, donatorer, stiftelser och andra seniora beslutsfattare.
Du har en god kommunikativ förmåga och skapar förtroende som leder till långsiktiga samarbeten.
Du är initiativrik, självgående och har ett genuint intresse för konst och kulturarv.
Erfarenhet från kultursektorn eller idéburen verksamhet är meriterande.Övrig information
Anställningen är tidsbegränsad till sex månader med en sysselsättningsgrad på 75–100 procent. Vi är även öppna för att uppdraget genomförs som ett konsultuppdrag.
Ambitionen är att rollen, om projektet utvecklas enligt plan, ska övergå i en tillsvidareanställning.
Tillträde så snart som möjligt.
Arbetet utgår från Thielska Galleriet och genomförs huvudsakligen på plats. Viss möjlighet till distansarbete finns.
Vill du vara med och skapa bestående värden för ett av Sveriges främsta konstmuseer? Då är du varmt välkommen med din ansökan!
Om Thielska Galleriet
Thielska Galleriet är ett av Sveriges mest välrenommerade konstmuseer, vackert beläget på Djurgården i Stockholm.
Verksamheten rymmer en unik konstsamling med verk från förra sekelskiftet av bland andra Anders Zorn, Bruno Liljefors, Carl Larsson och Edvard Munch, samt en aktiv utställnings- och programverksamhet. Museet driver butik i egen regi och har café i extern regi.
Museet öppnade 1925 i bankiren och konstsamlaren Ernest Thiels och hans familjs forna hem och galleri. Den statliga Stiftelsen Thielska Galleriet är huvudman för museet och har till uppdrag att bevara och utveckla ett kulturarv av nationell betydelse och göra det tillgängligt för allmänheten. Regeringen utser stiftelsens styrelse och ger ett årligt verksamhetsbidrag som täcker delar av driften, men inte de behov som finns idag vad gäller förvaltning av samlingarna och fastigheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Thielska Galleriet
, https://www.thielskagalleriet.se
Sjötullsbacken 8 (visa karta
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115 25 STOCKHOLM Arbetsplats
Affärsutveckling Jobbnummer
10017663