Projektledare fastighetsutveckling
Aktiebolaget Botkyrkabyggen / Byggjobb / Botkyrka Visa alla byggjobb i Botkyrka
2026-08-01
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Vill du leda projekt som gör verklig skillnad i människors vardag – och samtidigt bidra till hållbara bostäder? Nu söker vi en Projektledare till vår Fastighetsutvecklingsavdelning – en roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att driva projekt som verkligen syns. Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
Botkyrkabyggen är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag med cirka 10 700 hyresbostäder och 160 medarbetare. Vi är en stabil och långsiktig fastighetsägare med ett starkt samhällsengagemang som samarbetar med hyresgäster, kommunen och andra lokala aktörer. Vi ser på fastigheter inte bara som byggnader – utan som en viktig del i att bygga ett starkare och mer inkluderande Botkyrka, där människor vill bo, arbeta och utvecklas. Vårt uppdrag är att, på ett affärsmässigt sätt, förvalta och utveckla trygga, hållbara och attraktiva bostäder och lokaler i Botkyrka. Tillsammans skapar vi hem där alla vill bo och vi förvaltar med omtanke. Hos oss ska alla känna sig välkomna och respekterade, oavsett bakgrund.
Ansvarsområden
Rollen som Projektledare är viktig i utvecklingen av Botkyrkabyggen. Projektledaren arbetar på Fastighetsutvecklingsavdelningen som ansvarar för bolagets ny, till-och ombyggnadsprojekt. Du kommer att utgå från vårt huvudkontor i Tumba och rapporterar till Fastighetsutvecklingschefen. I din roll som Projektledare ansvarar du för att självständigt planera och genomföra ny, till- och ombyggnadsprojekt från start till mål, med ansvar som projektledare under projektering och byggledare under produktion.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Driva projekt från start till mål med fokus på resultat, tidsplan, kvalitet och ekonomi
Genomföra upphandlingar enligt LOU/avrop från konsulter
Ansvara för kostnadsstyrning och kostnadsreglering i projekten
Ansvara för kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöarbetet i projekten
Medverka i utvecklingen av avdelningens processer, rutiner och mallar Kvalifikationer
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom bygg – exempelvis civil- eller högskoleingenjör – eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av att leda byggprojekt, antingen som beställare, konsult eller entreprenör, och är trygg i att driva projekt självständigt. Körkort är ett krav. Det är meriterande om du har kunskap om LOU, erfarenhet av hållbart byggande, energieffektivisering eller klimatinitiativ och erfarenhet från offentlig sektor.
För att lyckas i rollen ser vi att du är affärsmässig och har en god förståelse för projektens ekonomi. Du arbetar strukturerat med en helhetssyn på teknik, ekonomi och miljö, och är både drivande, självgående och resultatorienterad. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroende i projektorganisationer, och är kommunikativ och trygg i dialog med både interna och externa parter. Vidare har du ett starkt kundfokus och vill skapa värde för hyresgästerna, samtidigt som du är nyfiken och vill utvecklas tillsammans med oss. Övrig information
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling och många kontaktytor både i och utanför företaget. Vi erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring, flexibla arbetstider och ett gott arbetsklimat. Botkyrkabyggen är en rökfri arbetsplats. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse. Så ansöker du
Du är välkommen att skicka din ansökan senast den 24 augusti 2026. Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev. Urval och intervjuer sker löpande. För mer information Sheida Farmand via e-mail sheida.farmand@botkyrkabyggen.se
eller besök vår hemsida http://www.botkyrkabyggen.se.
Facklig företrädare för Unionen är Jan Viljanen tel. 08-530 693 37. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktiebolaget Botkyrkabyggen
(org.nr 556064-6191), https://www.botkyrkabyggen.se
147 21 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrkabyggen AB Jobbnummer
10017715