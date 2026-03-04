Projektledare Exploatering
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en huvudprojektledare inom exploatering till en kommunal mark- och exploateringsverksamhet. Uppdraget är en del av samhällsbyggnadsprojekt där du tar ansvar från planering och projektering till genomförande och överlämning till förvaltning. Rollen har ett tydligt helhetsfokus på måluppfyllnad, samordning, ekonomi, juridik och fastighetsrättsliga frågor i nya projekt och detaljplaner.
ArbetsuppgifterLeda och samordna projektets genomförande samt koordinera med övriga projekt och funktioner.
Upprätta och förvalta projektplan samt följa upp måluppfyllnad med fokus på totalekonomi, tidplan och kvalitet.
Vara avtalspart i projektet och ta fram förhandlingsstrategier.
Upprätta avtal kopplade till exploateringsarbeten och andra fastighetsrelaterade frågor med exploatörer, markägare och andra rättighetsinnehavare.
Hantera anläggnings- och entreprenadrelaterade frågor samt bidra i förhandlingar vid behov.
Ta fram och verkställa upphandlingsstrategi samt säkerställa efterlevnad, uppföljning och avstegshantering.
Upphandla konsulter och entreprenörer enligt gällande rutiner.
Uppdatera tidplan, skedesplan och budget samt stödja budgetarbete och uppföljning.
Rapportera och föredra projektets framdrift för ledningsgrupp enligt gällande rutin.
Säkerställa att projektet dokumenteras enligt gällande rutiner och arbetssätt.
Identifiera och analysera exploaterings- och/eller anläggningsrelaterade förbättringar inom projektet.
Upprätta och vid behov uppdatera marknadsstrategier, inklusive försäljnings- och upphandlingsstrategier.
Samordna överlåtelser och upplåtelser av mark, inklusive markanvisningsärenden och paketering av markanvisningar.
Koordinera med externa intressenter och interna verksamheter.
Fungera som byggherrens arbetsmiljöansvarig representant och verka som BAS-P (byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering) med ansvar enligt arbetsmiljölagen.
Bidra i planprocessen för att säkerställa att detaljplaner är genomförbara och användbara över tid.
KravRelevant utbildning och gedigen kompetens inom planering och genomförande av stadsbyggnadsprojekt.
Erfarenhet från kommunala stadsutvecklingsuppdrag.
God och verifierad förhandlingsvana.
Erfarenhet av att upprätta avtal inom exploatering, fastighetsrelaterade frågor samt anläggnings- och entreprenadrelaterade frågor.
Erfarenhet av upphandling av konsulter och entreprenörer samt arbete med upphandlingsstrategi och uppföljning.
Förmåga att arbeta strukturerat med projektplan, tidplan, budget och rapportering.
Vana att arbeta i Antura (projektstyrningsverktyg).
Konsulten ska ha arbetat i minst 2 stadsutvecklingsuppdrag de senaste 6 åren.
