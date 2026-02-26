Projektledare El Göteborg
ELinked AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-02-26
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ELinked AB i Göteborg
, Mölndal
, Tjörn
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige
Projektledare El - Industri & Entreprenad | Göteborg
Vill du arbeta i en affärsnära projektledarroll med stor variation, tekniskt djup och tydligt ansvar?
Nu söker vi en projektledare till ett väletablerat elteknikföretag med stark position inom industrin i Göteborg.
Detta är en provhyrning, vilket innebär att du blir anställd hos eLinked AB under en 6 månaders period för att sedan ta anställning hos kundföretaget. Givet att det fungerat bra och alla parter är nöjda.
Om rollen
Projektledarrollen är bred, affärsnära och varierande. Du ansvarar för hela processen - från anbud och kalkyl till genomförande, uppföljning och slutbesiktning. Rollen kombinerar sälj, kalkyl, affär, teknik och projektledning, vilket ger stor påverkan på både resultat och kundnöjdhet.
Fokus ligger främst på industri- och entreprenadprojekt, där cirka 80 % av uppdragen genomförs i industriella miljöer.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Anbudshantering och kalkylering
Projektledning från start till slutbesiktning
Inköp och leverantörskontakter
Kunddialog och kontraktshantering
Projektekonomi, uppföljning och prognosarbete
Löpande ekonomirapportering
Rollen har inget formellt personalansvar, men du har ett tydligt ledande ansvar i projekten.
Tekniskt innehåll
Projekten omfattar främst:
Elinstallation
Brandlarm
Data
Passersystem och kortläsare
Du arbetar i strukturerade processer enligt ISO-certifierade arbetssätt, med tydliga installationsprocesser från ax till limpa samt ett aktivt arbete med erfarenhetsåterföring. Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Vi söker dig som har teknisk förståelse inom el samt ett tydligt affärsintresse och vilja att ta ansvar för helheten i projekten.
Krav för att söka tjänsten:
Erfarenhet från industri eller entreprenad inom el
Förståelse för projektekonomi
Förmåga att driva projekt från anbud till slutbesiktning
Vana att arbeta med budget, prognoser och uppföljning
Intresse för affär, kvalitet och struktur
Tidigare erfarenhet av att arbeta som elektriker
Meriterande:
Erfarenhet av Bidcon
Erfarenhet av Entré (Hantverksdata)
Tidigare arbete i industriella miljöer som projektledare
eLinked sköter denna rekrytering löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan sista angivna dag för annons. Sänd därför in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare eLinked AB
(org.nr 559191-1622), https://elinked.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
eLinked Göteborg Kontakt
Linus Borszeki linus@elinked.se Jobbnummer
9765106