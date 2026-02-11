Projektledare E-mobility
2026-02-11
Vår kund driver innovation inom e-mobility och söker nu en driven Projektledare som vill vara med och forma framtidens transportlösningar. Du får en nyckelroll i att leda spännande E-mobility projekt inom företagssegmentet.
OM TJÄNSTEN
Som Projektledare kommer du att driva E-mobility projekt inom företagssegmentet, med fokus på kundinvesteringar. Du säkerställer en smidig process genom noggrann planering, koordinering och leverans av aktiviteter i nära samarbete med interna kollegor, kunder och entreprenörer.
Du erbjuds
Vi erbjuder en familjär och inkluderande arbetsmiljö där det är lätt att komma in i gemenskapen och bli en i gänget. Du får möjlighet att forma rutiner och arbetssätt i en helt ny tjänst, med tryggheten i en stabil organisation. Arbetet sker dagtid, men i en roll där det emellanåt är högt tempo vid leveranser.
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Projektledare kommer du att leda och koordinera komplexa E-mobility projekt från start till mål, med ansvar för kundrelationer, leveransprecision och teknisk funktionalitet.
• Sköta kundkontakt under leveransprocessen.
• Koordinera och styra projektleveranser.
• Säkerställa funktion av produkter och tjänster.
• Säkerställa insamling av nödvändig dokumentation.
• Överlämna affär till förvaltningsorganisationen.
VI SÖKER DIG SOM
• Ingenjörsbakgrund inom maskinteknik, elektro eller liknande.
• Erfarenhet av Microsoft Dynamics CRM.
• God erfarenhet av projektledning.
• Vana vid kundkontakt.
• Erfarenhet av styrning av entreprenörer.
• Förmåga att arbeta systematiskt och balansera strategiskt fokus med operationell leverans.
• Hög stresstålighet och förmåga att hantera flera parallella aktiviteter.
• God förmåga att prioritera och kommunicera.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av E-mobilitybranschen och dess teknik.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Stresstolerant
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
