Projektledare DevOps
SweQConsulting AB / Datajobb / Göteborg
2025-10-15
Projektledare - Integration DevOps (Konsultuppdrag via SweQConsulting)
Plats: Göteborg
Uppdragsperiod: Omgående - 31 juli 2026, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid, 100% på plats hos kund
Säkerhetsklassning: Ej krav, men meriterande
Om uppdraget
SweQConsulting söker nu en Projektledare inom Integration DevOps till en av våra kunder i Göteborg.
Du blir en viktig del av kundens digitala transformationsresa - i ett team som arbetar med integrationer och plattformar som REST API:er, Event Streaming, iPaaS, GraphQL, Messaging och EDI.
Uppdraget handlar om att stötta övergången från arkitektur och ny plattform till en stabil driftmiljö - och bidra till att utveckla arbetssätt, struktur och teamets samverkan.
Skapa riktlinjer, playbooks och dokumentation för övergångar mellan plattformar.
Fungera som facilitator för agila arbetssätt - planering, retrospektiv och dagliga stand-ups.
Driva samordning mellan teknik, affär och ledning.
Bidra till teamets utveckling och förmåga att hantera flera plattformar parallellt.
Säkerställa smidiga övergångar och kommunikation mellan interna och externa intressenter.
Om dig
Vi söker dig som är:
Energiskt, självgående och kommunikativ.
Van att arbeta tvärfunktionellt och skapa struktur i komplexa miljöer.
Nyfiken på teknik och digitala plattformar (utan att behöva vara tekniker).
Erfaren inom projektledning, agil coachning eller business analysis.
2-5 års erfarenhet av projektledning, PMO, agil coachning eller teamfacilitering.
Erfarenhet av arbete i IT-nära miljöer, gärna med integrationer eller DevOps-team.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska (tal & skrift). Så ansöker du
Vi går igenom ansökningar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Registrera ditt CV via SweQConsulting.se eller direkt via vår karriärsida:
Märk er ansökan med: "Projektledare DevOps Göteborg"
Om SweQConsulting
Vi på SweQConsulting matchar Sveriges främsta IT- och teknikkompetens med spännande uppdrag hos ledande företag. Hos oss blir du en del av ett konsultnätverk med fokus på kvalitet, engagemang och personlig utveckling.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
