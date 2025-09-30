Projektledare Core Engine
2025-09-30
En ögonblicksbild av din dag
Just nu söker vi en projektledare som vill anta utmaningen att vara en del av ett kontor med hjälpsamma kollegor, trivsamt arbetsklimat samt ett stimulerande arbete med utvecklingsmöjligheter! Rollen som Projektledare Core Engine innebär idag att ta ett större ansvar internt och externt med internationella kunder inom branscher där kontrakt och behov är mer komplexa.
Du kommer jobba med leveransprojekt till våra kunder runt om i världen. Som en projektledare med ansvar för rätt leverans och budget jobbar du nära medlemmarna i ditt Core Engine projekt. Ena dagen granskar du en kalkyl för ett nystartat projekt, nästa dag ansvarar du för en testkörning i verkstaden tillsammans med kund på besök.
Hur Du kommer att påverka
* Som Projektledare för Core Engine ansvarar du för din projektgrupp samt är del av det externa kundprojektet.
* Arbetet innehåller varierande arbetsuppgifter som anpassas efter kundkrav, kontrakt och projekttidplan med arbete både självständigt och i team.
* Du kommer att leda, planera och följa projekten som du arbetar med och ansvara för teknisk klarering samt koordinering av teknikfrågor rörande Core Engine.
* Du har även ett ekonomiskt ansvar för dina projekt med uppgifter som kalkylgenomgång och ekonomisk uppföljning månadsvis.
* För dig som gillar att arbeta med människor så erbjuder denna tjänst möjligheten att skapa nätverk och nära samarbete med interna kontakter samt en del kundkontakt.
* Tjänsten är ett bra tillfälle för dig som vill utvecklas i din roll då vi kontinuerligt följer upp din utvecklingsplan.
Vad Du medför
* Du är en projektledare med erfarenhet av teknik, konstruktion eller annan gasturbinkunskap.
* Du har ett intresse för att förbättra kundrelationer och trivs med att ha en koordinerande roll mot många gränssnitt.
* Du är drivande, ansvarsfull och lösningsorienterad.
* Du är flexibel och målinriktad.
* Du behärskar engelska och svenska väl både skriftligt och muntligt.
Om Teamet
Idag består avdelningen av 13 projektledare för Core Engine. Vi har ett väldigt bra samarbete inom gruppen och hjälps åt exempelvis vid nya tekniska lösningar och önskemål från våra kunder. Samarbeta och hjälpa varandra är vår kultur och en viktig faktor i vår framgång.
Inom divisionen Gas Services erbjuder vi energilösningar med noll eller låga utsläpp baserat på våra gasturbiner samlade under ett tak och tillsammans med ångturbiner samt generatorer. Genom service, modernisering och digitalisering av den levererade flottan skapar vi möjligheter för ett minskat klimatavtryck.
Vi kan erbjuda dig förmånliga anställningsförmåner såsom arbetstidsförkortning, förskottssemester, friskvårdsbidrag och ev. möjlighet till flexibel arbetsplats.
Vilka är Siemens Energy?
På Siemens Energy är vi mer än bara ett energiteknikföretag. Vi möter den ökade efterfrågan på energi i mer än 90 länder samtidigt som vi bidrar till att skydda vårt klimat. Med ca 100,000 engagerade anställda genererar vi inte bara elektricitet till mer än 16% av världens befolkning, utan vi använder också vår teknologi för att skydda människor och miljön.
Vårt globala team är engagerar sig i att göra hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi till verklighet genom att tänja på gränserna för vad som är möjligt. Vi förvaltar ett 150-årigt arv av innovation som uppmuntrar oss att söka efter personer som stödjer vårt fokus på reducering av koldioxidutsläpp, nya teknologier och energiomvandling.
Hur kan du göra skillnad på Siemens Energy? Titta här: https://www.siemens-energy.com/employeevideo
Vårt engagemang för mångfald
