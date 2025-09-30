Projektledare Beredskapsutredningar
Centio Consulting Group AB / Säkerhetsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetsjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en senior utredare inom civilplikt för uppdrag hos myndighet i Stockholm.
Är du en erfaren utredare med god förståelse för totalförsvar och civilplikt? Vi söker nu en senior konsult för ett uppdrag hos en myndighet i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen innebär att som konsult bidra till utvecklingen och förstärkningen av civilpliktsverksamheten inom elförsörjningsområdet. Konsulten förväntas arbeta både självständigt och under arbetsledning med utredningar, projekt och analysarbete kopplat till civilplikt. Arbetet inkluderar samverkan med andra samhällsaktörer samt framtagande av kunskapsmaterial inom totalförsvar och civilplikt.
Arbetsuppgifter
Både självständigt och under arbetsledning driva utredningar och/eller projekt inom civilpliktsverksamhet, eventuellt kopplat till regeringsuppdrag.
Både självständigt och under arbetsledning genomföra analysarbete och sammanställa resultat i text och/eller tabellformat.
Samverka med aktörer inom elförsörjningen och externa myndigheter som till exempel MSB och Totalförsvarets plikt- och prövningsverk.
Ta fram kunskapsmaterial om totalförsvaret och civilplikt inom elförsörjningen.
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst tio års arbetslivserfarenhet med beredskap- och eller totalförsvarsfrågor.
Minst tio års arbetslivserfarenhet från myndighet, region eller kommun.
Minst tio års arbetslivserfarenhet av arbete med utredningar och analyser inom. beredskap eller totalförsvar.
Minst fem års arbetslivserfarenhet av projektledning.
Meriterande
Erfarenhet från att ha deltagit i minst ett regeringsuppdrag.
Erfarenhet från att leda minst två verksamhetsutvecklande projekt inom myndighet, region eller kommun.
Erfarenhet från minst ett uppdrag eller utredning kopplat till personalförsörjning.
Erfarenhet från minst ett års arbete med personalsäkerhetsfrågor (säkerhetsskydd).
Erfarenhet från minst ett års arbetslivserfarenhet inom vattenkraften. Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
Asmaa Khosravi asmaa.khosravi@centio.se 0791023843 Jobbnummer
9534059