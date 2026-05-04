Projektledare Bästa Labbet
2026-05-04
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
I Kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde ingår Klostret i Ystad, Ystads konstmuseum, Ystads bibliotek, Ungdomens Hus, Kulturskolan, Ystad Arena Bad och hallar, Nybrostrandsbadet, och idrottsanläggningar samt en nära kontakt med föreningslivet. Här jobbar cirka 100 medarbetare för att skapa goda förutsättningar för en stimulerande och aktiv fritid och ett givande, berikande kulturliv för Ystads invånare.
Bästa Biennalen söker en projektledare på 50% för projektet Bästa Labbet under perioden juni 2026 - nov 2027, som självständigt utvecklar och driver projektet inom fastställda ramar.
Projektet syfte är att undersöka "ung delaktighet - dess möjligheter och konsekvenser". Projektet vill pröva vad ung delaktighet innebär i praktiken för individ, verksamhet och samhälle, och hur ungas perspektiv kan bidra till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Program, produktion, kommunikation och rapportering planeras och genomförs av åtta timanställda unga,16-21 år, och fem samverkansparter i östra Skåne, Kristianstad Konsthall, Tjörnedala konsthall, Sjöbo konsthall, Ystads konstmuseum och Wanås Konst.
Projektet drivs i workshoppar, seminarier och konferenser hos institutionerna, men också utanför i fältstudier och studiebesök.
Arbetet ska resultera i en modell/handledning i hur ung delaktighet kan skapas på en konstinstitution som tillgängliggörs för Bästa Biennalens arrangörer, i nya eller utvecklade ungdomsråd och nätverk hos respektive samverkanspart.
Projektet möjliggörs genom stöd från EU/Leader Östra Skåne.
Arbetsuppgifter
Projektledaren driver projektet självständigt men i nära dialog med Bästa Biennalens verksamhetsledare och team. I arbetet ingår att coacha ungdomarna och att tillsammans med dem koordinera, utveckla, producera, dokumentera, kommunicera och rapportera projektets program. Projektledaren administrerar projektet inklusive projektbudget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har stor erfarenhet av driva projekt i det konstpedagogiska fältet med specifikt fokus på ung delaktighet. Du har ett mycket välutvecklat nätverk på den svenska, nordiska och internationella samtida konst- och konstpedagogiska scenen med hög aktuell omvärldskännedom.
Du är utbildad konstpedagog eller har motsvarande erfarenheter och praktik.
Du ska ha förmåga att arbeta självständigt men också i nära dialog med verksamheten och externa aktörer. Du besitter stort tålamod och hög kompetens i projektledning, kommunikation, administration och organisation.
Du har mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift på svenska och engelska. Du kan dokumentera i text och bild/film och kommunicera/publicera över digitala kanaler.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Arbetstid: Dagtid.
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-18
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181)
271 80 YSTAD Arbetsplats
Ystads kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen Kontakt
Verksamhetsledare Bästa Biennalen
Mattias Givell Bästa Biennalen mattias.givell@ystad.se 0708194972
