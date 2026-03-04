Projektledare
Vill du vara delaktig i Luleås framtida utveckling och inspireras av att arbeta i en verksamhet med starkt hållbarhets- och miljöfokus?
Lumire, Luleå Miljöresurs AB, är ett kommunalt bolag för vatten och avlopp, avfallshantering, återvinning och återbruk. Lumire ägs av Luleå kommun och vi är 240 medarbetare som säkerställer att alla Luleåbor har ett friskt och välsmakande dricksvatten i kranen och att avfall och avlopp tas om hand på ett cirkulärt sätt.
Genom att samordna vatten- och avfallsfrågorna i samma bolag är vi en stark aktör inom hållbar miljöteknik och samhällsbyggnad.
Lumire befinner sig i en spännande utvecklingsfas och är en självklar aktör i arbetet med den gröna omställningen och ett hållbart Luleå. Som projektledare har du en viktig roll i arbetet framåt. Tillsammans gör vi Luleå hållbart.
Luleå har tagit klivet in i en mycket spännande och utmanande tid med stort fokus på hållbar och attraktiv stads- och landsbygdsutveckling. På Lumires avdelning för vatten och avlopp (VA) tar vi tillsammans ansvar för att förvalta och investera i ett hållbart och effektivt VA-system. I vårt arbete har vi ett tydligt fokus för att skapa en robust VA-anläggning, allt för minimera störningarna i framtiden för våra kunder.
Om rollen
Som projektledare inom VA har du en nyckelroll i utvecklingen av Luleås infrastruktur. Våra projekt utgör grunden för ny bebyggelse, förtätning och industriell utveckling och spänner från reinvesteringar i befintliga anläggningar till ny- och ombyggnation av vatten- och avloppssystem i komplexa miljöer.
Rollen vänder sig till dig som har erfarenhet av att leda byggprojekt, mark- och anläggningsprojekt eller andra typer av infrastrukturinvesteringar, och som är van att driva projekt i genomförandeskede med tydligt ansvar för produktion, ekonomi och resultat.
Projekten präglas ofta av höga investeringsvärden, många intressenter och krav på långsiktig teknisk robusthet. Rollen innebär att fatta beslut även när förutsättningarna förändras och alla svar inte finns på plats från början.
I uppdraget ingår att säkerställa att projekten uppfyller gällande lagstiftning, tillstånd och tekniska krav samt att driva nödvändiga avvägningar mellan funktion, kostnad och framtida drift. Du arbetar nära entreprenörer, konsulter, myndigheter, näringsliv och andra delar av kommunkoncernen, där dialog, samverkan och tydlig kommunikation är avgörande för att nå framgång.
Som projektledare på Lumire är du en central del i ett större sammanhang, där ditt arbete bidrar till att forma ett hållbart och attraktivt Luleå.
På Lumire lägger vi stor vikt vid det dagliga samarbetet mellan kollegor. Vi tror på styrkan i att arbeta nära varandra, dela kunskap och lösa frågor tillsammans i vardagen. Möjlighet till distansarbete finns men i huvudsak utgår arbetet från kontoret, där vi bygger god gruppsamhörighet och stöttar varandra i projekten.
Vi söker dig som är trygg i ledarrollen och har viljan och drivkraften att vara med och utveckla och bygga ett attraktivt och hållbart Luleå. Du har ett utvecklingsinriktat och flexibelt arbetssätt, ser helheten i projekten och drivs av att göra skillnad.
Du är skicklig på att samarbeta och har förmågan att ena och engagera - du är navet som får team och intressenter att dra åt samma håll. Genom förtroendebyggande och tydlig kommunikation skapar du delaktighet och når resultat.
Du är van att arbeta med höga ekonomiska investeringsramar och har ett gott affärsmässigt sinne. Du är trygg i att fatta beslut och göra avvägningar för att driva projekten framåt.
Du har erfarenhet av arbete enligt AB 04 och ABT 06 och använder din förståelse för standardkontrakten som ett verktyg för affärsmässiga avvägningar kopplade till risk, ansvar och ekonomi.
Du har:
högskole- eller universitetsutbildning inom relevant tekniskt område, eller motsvarande yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
flerårig erfarenhet av projektledning och entreprenader eller uppdragsledning/projektering inom mark, bygg och anläggning eller processindustri
förståelse för offentlig upphandling och gärna erfarenhet av entreprenadupphandlingar
God kommunikation är central i uppdraget. Det är därför ett krav att du behärskar svenska flytande i tal och skrift. Du har även tillräckliga kunskaper i engelska för att kunna tillgodogöra dig teknisk dokumentation och samarbeta i internationella sammanhang.
B-körkort krävs då resor i tjänsten förekommer.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder ett utmanande och spännande arbete med stor påverkansmöjlighet och delaktighet i Lumires utveckling framåt.
Vi värnar om ett långsiktigt hållbart arbetsliv och strävar efter att skapa god balans mellan arbete och fritid. Hos oss får alla ett generöst friskvårdsbidrag, en friskvårdstimme per vecka samt möjlighet att delta i gemensamma friskvårdsaktiviteter. Det är viktigt för oss att du utvecklas, känner arbetsglädje och mår bra.
Vill du bli en miljöresurs?
Då kommer du att trivas på Lumire. Som anställd hos oss arbetar du med några av samhällets mest betydelsefulla funktioner: rent dricksvatten samt en hållbar avfalls- och avloppshantering. Det vi gör har betydelse idag - och för kommande generationer.
Mer information om tjänsten
Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Tjänsten utgår från Lumires huvudkontor på Ytterviken.
Eftersom vi bedriver och du kommer att arbeta i en säkerhetsklassad verksamhet, krävs det att du innan anställning genomgår godkänd säkerhetsprövning klass 3.
Om du har frågor om rollen eller vill veta mer kontakta gärna projektchef Stefan Lindqvist, stefan.lindqvist@lumire.se
, 0920-45 3171
Facklig kontaktperson för Akademikerföreningen är Erika Broström, erika.brostrom@lumire.se
