Projektledare
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2025-12-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Öckerö
eller i hela Sverige
Självständig låstekniker sökes till helhetslösningar inom lås och säkerhetPubliceringsdatum2025-12-19Om företaget
LåsTeam grundades av fem kollegor med en gemensam idé om att ta ett helhetsgrepp kring säkerhet. I stället för att se lås, larm, brand och övervakning som separata områden ville man skapa sammanhängande och kundanpassade säkerhetslösningar. På så sätt slipper kunder ha flera olika leverantörer och får i stället en trygg och effektiv helhetslösning.
Idag har LåsTeam förverkligat denna vision och levererar kompletta säkerhetssystem till kunder inom många olika branscher. Lösningarna har vuxit fram genom nära samarbeten med kunder och tack vare engagerade och kunniga medarbetare.
LåsTeam Sverige AB är ett dotterbolag till TCECUR Sweden AB (publ), en teknikorienterad säkerhetskoncern med fokus på avancerade säkerhetssystem och säker kommunikation. Om tjänsten
I rollen som låstekniker arbetar du med service, reparation och installation av lås och dörrautomatiker hos LåsTeams kunder. Du ansvarar för dina uppdrag från start till mål, vilket innefattar allt från installation och felsökning till överlämning och dokumentation.
Arbetet sker självständigt ute hos kund, men i nära samarbete med arbetsledning och kollegor. Uppdragen planeras och fördelas digitalt och du utgår hemifrån i din vardag. Rollen passar dig som trivs med frihet under ansvar och som uppskattar en vardag med varierande arbetsuppgifter och kundkontakt.
På LåsTeam är det högt till tak och korta beslutsvägar - en lättsam stämning och humor är en självklar del av arbetsdagen.
Vi söker dig som:
Du har tidigare erfarenhet av arbete som låstekniker eller inom säkerhetsbranschen och är trygg i rollen som installatör. Du är självgående, flexibel och har lätt för att ta egna beslut i det dagliga arbetet. Samtidigt är du strukturerad och har en god förmåga att samarbeta i team samt bidra till ett smidigt och professionellt arbetssätt tillsammans med kollegor och kunder.Kvalifikationer
Erfarenhet av service och installation av lås och dörrautomatiker
Minst 3 års relevant erfarenhet inom lås
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Teknisk utbildning, exempelvis tekniskt gymnasium inom el eller liknande
Gesäll- eller mästarbrev inom låsyrketÖvrig information
På LåsTeam erbjuds du en utvecklande roll i ett stabilt företag där kvalitet, samarbete och långsiktighet står i fokus.
Har du frågor om tjänsten, vänligen kontakta ansvarig rekryterare Patricia Contreras på patricia.contreras@kraftsam.seh
. I denna rekrytering samarbetar LåsTeam med Kraftsam Rekrytering och Bemanning. Externa rekryteringsbolag och säljare undanbedes vänligen men bestämt.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207), http://kraftsam.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9655302