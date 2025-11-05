Projektledare
2025-11-05
SVQ - Sparre Vreede Engqvist AB erbjuder förstklassigt stöd till kommersiella fastighetsbolag, kommuner och investerare i fastighetsbranschen. Konsulttjänsterna som erbjuds är främst inom kommersiella fastighetsprojekt och stadsutvecklingsprojekt där SVQ har samlad spetskompetens. Projektutveckling är kärnan i verksamheten. Från initial produktutveckling och planering till genomförande och inflyttning hjälper SVQ sina uppdragsgivare att maximera projektmöjligheterna. SVQ inriktar sig på kommersiella fastigheter, med särskild tonvikt på områden som samhällsfastigheter, lager och logistik, lättindustri och bilhandel.
Projektledare
SVQ växer och fortsätter byggandet av ett starkt konsultteam inom projektutveckling/projektledning. Fokus är på kvalitet i leveranserna och långsiktiga relationer med bolagets kunder som främst är fastighetsbolag. För att förstärka den befintliga organisationen söker vi en Projektledare.
Ansvarsområden
I rollen som projektledare är du med och driver, tillsammans med övriga kollegor, utvecklingen av det som rör fastighetssidan där du på ett självständigt sätt leder fastighetsprojekt åt kund från koncept till färdigställandet. Du medverkar i tidiga skeden med kalkyl och utformning av produkt i nära dialog med kund, hyresgäst, arkitekt samt säkrar optimering av framtagna koncept. Du säkerställer ekonomin i projekten parallellt med en gedigen kvalitetsuppföljning. Rollen innefattar även en hög marknadsnärvaro i syfte att tillföra nya projekt till organisationen.
Arbetsuppgifter
Som projektledare har du ett stort och brett ansvar innefattande:
Att självständigt leda fastighetsprojekt åt kund
Projektledning av fastighetsprojekt från koncept till färdig inflyttad byggnad
Tidig utformning av produkt i samarbete med kund, hyresgäst och arkitekt, utveckling och optimering av framtagna koncept
Leda arbetet med framtagande av ritningar, förfrågningsunderlag, upphandling av entreprenörer
Ekonomisk uppföljning av projekt och rapportering internt och till kund
Leda arbetet med kvalitetsuppföljning av upphandlade entreprenörer
Leda och delta på bygg-, projekterings- och samordningsmöten under produktionsfasen
Kontakt med myndigheter för att säkerställa erforderliga bygglov, tillstånd som krävs för projektens framdrivande.
Kunskap och erfarenheter
Du har en akademisk utbildning, gärna Civilingenjör Samhällsbyggnad eller motsvarande.
Du har minst 5 års erfarenhet som projektledare inom projektutveckling och/eller genomförande.
Du har goda kunskaper inom entreprenadjuridik och ekonomi samt besitter god förhandlingsvana.
Körkort är ett krav för tjänsten.
Personliga egenskaper
Du är prestigelös och entreprenöriell, kan ta tillvara möjligheter, utveckla och skapa värden.
Du stimuleras av att driva lönsamma och kvalitativa projekt och uppskattar resan mot målet.
Du har förmågan att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, både ur ett kortsiktigt samt långsiktigt perspektiv.
Du är driven och affärsmässig och du inger förtroende.
Du är öppen och social med en god förmåga att kommunicera på olika nivåer med såväl entreprenörer och kunder som andra samarbetspartners.
Varför projektledare på SVQ?
Du erbjuds en roll i ett entreprenöriellt bolag där du får möjlighet till ett självständigt, utmanande och varierande arbete. Du blir en del av ett team med stort engagemang där alla tar ett individuellt och affärsmässigt ansvar och bidrar till sin egen och bolagets utveckling. Du erbjuds en roll i ett bolag som har högt i tak och där alla är välkomna.
SVQ är ett bolag som vill göra skillnad och har ett tydligt hållbarhetsfokus där bland annat byggnation i massivt trä är en del av det arbetet. SVQ är en inkluderande organisation där man ställer upp och hjälper varandra, ett bolag som ger dig mycket frihet och flexibilitet i din arbetsvardag. På SVQ får du ta ansvar, utvecklas och göra det du är bra på.
I denna rekrytering samarbetar SVQ med A-Talent Search. Vi kommer att behandla ansökningar löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Helen Hafström, helen.hafstrom@atalent.se
för mer information.
