Projektledare
Tomelilla kommun, Kommunledning / Administratörsjobb / Tomelilla Visa alla administratörsjobb i Tomelilla
2025-11-03
, Ystad
, Sjöbo
, Simrishamn
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tomelilla kommun, Kommunledning i Tomelilla
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Nu söker vi en engagerad och utvecklingsinriktad projektledare som vill vara med och utreda förutsättningarna för att utveckla en hållbar skridsko- och eventanläggning i Tomelilla. Du blir en del av vår enhet med cirka femton medarbetare, där fem av oss arbetar med näringslivsutveckling, planarbete och exploatering.
I rollen får du möjlighet att driva ett spännande förstudieprojekt. Målet är att i nära dialog med föreningsliv och näringsliv ta fram en gemensam vision samt plan för hur en äldre byggnad kan omvandlas till en modern, hållbar ishall och evenemangslokal.Kvalifikationer
Relevant högskole-, universitets- eller folkhögskoleutbildning inom projektledning, event eller näringsliv.
Erfarenhet av att söka externa projektmedel eller erfarenhet av att leda externt finansierade projekt inom förening- och näringslivet.
Meriterande:
* Erfarenhet av projektledning av utvecklingsprojekt, gärna inom platsutveckling, idrottsanläggningar, evenemangsarenor eller liknande.
Vi letar efter en engagerad person som har passion för föreningslivet, näringslivet och destinationsutveckling.
Planering och helhetsperspektiv är självklarheter för dig. Du har god förmåga att arbeta självständigt så väl som i ett team och ditt arbetssätt är metodiskt och noggrant. För att lyckas i tjänsten är det viktigt att du kan dela så väl som ta del av kunskaper och insikter på ett konstruktivt sätt. Teamet som du kommer ingå i har ett nära samarbete och lär av varandra.
Det krävs att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Kontakter såväl internt som externt förekommer ofta i tjänsten, vilket ställer höga krav på god kommunikations- och samarbetsförmåga.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286323". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Kommunledning Kontakt
Exploaterings- och näringslivschef
Henrik Lundblad henrik.lundblad@tomelilla.se 0417-182 08 Jobbnummer
9586681