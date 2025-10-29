Projektledare
Höörs kommun, Höörs Fastigheter / Byggjobb / Höör Visa alla byggjobb i Höör
2025-10-29
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höörs kommun, Höörs Fastigheter i Höör
Höör ligger mitt i Skåne, med goda tågförbindelser, 17 300 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1500 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit. I Höörs kommun fokuserar vi på ledarskap och medarbetarskap. Vi strävar efter att ledarskapet ska vara tydligt, synligt och inspirerande för medarbetarna.
Som medarbetare i Höörs kommun och dess bolag får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på service, bemötande och kompetens. Som medarbetare är din insats viktig för att vi ska uppnå målen för verksamheten och leverera hög kvalité.
Höörs kommun bildade 2009 Höörs Fastighets AB för att i bolagsform äga, utveckla och förvalta fastigheter inom Höörs kommun. Bolaget omsatte 156 mkr 2022.
2022 fattade Kommunfullmäktige i Höör beslut om fissionering (delning) av bolaget samt om bildande av koncern med moderbolaget Höörs Kommunhus AB som sammanhållande organ över Höörs Fastighets Lokal AB samt Höörs Fastighets Bostads AB. I samband med detta inledde vi ett koncernövergripande utvecklingsarbete för att förstärka samhörigheten och samarbetet bolagen och kommunen emellan. Utvecklingsarbetet kommer att fokusera på organisationskultur, gemensamma arbetsprocesser, gemensamma mål om god service och god ekonomi samt behov av verksamhetsutveckling genom digitalisering.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
Urval av arbetsuppgifter
Upprätta projektkalkyler, tidplaner och projektbudgetar samt uppföljning och rapportering av dessa.
Upprätta förfrågningsunderlag enligt LOU med adminstrativa föreskrifter och rambeskrivning.
Upphandla, avropa och koordinera arkitekter, tekniska konsulter och entreprenörer.
Styrning gällande projektering, byggmöten, besiktningar inom projekten.
Leda framtagandet av bygglovshandlingar och kvalitetssäkra ansökningar om bygglov.
Samordning mellan hyresgäster/verksamheter och projektörer/entreprenörer, kontakt med myndigheter samt säkerställande av arbetsmiljön.
Leda samarbetet och kommunikationen med berörda kommunala verksamheter, hyresgäster och den egna förvaltningsorganisationen.
Du ingår i bolagens projektavdelning tillsammans med senior projektledare och du är direkt underställd bolagens VD.Kvalifikationer
Vem söker vi?
Vi söker en byggingenjör från högskola/universitet, helst med något års arbetslivserfarenhet inom projektledning, byggarbetsledning, fastighetsförvaltning och/eller underhållsplanering.
Alternativt söker vi dig med annan ingenjörsutbildning eller motsvarande och med mer arbetslivserfarenhet från flera delar av entreprenörs- och fastighetsbranschen. Du bör ha minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet av projektledning inom bygg- och fastighetsbranschen.
B-körkort är ett krav, och du är obehindrad i tal och skrift i svenska. Vidare har du goda färdigheter inom Office-paketet och du besitter en god kännedom och färdigheter inom entreprenadjuridik.
Rollen kräver att du har goda ledaregenskaper och god problemlösningsförmåga. Vidare är du resultatinriktad och leveransorienterad, har en väl utvecklad förmåga att planera och strukturera samt vågar ställa krav och följa upp. Du behöver kunna se vikten av att arbeta långsiktigt och planerat, ha en hög grad av uthållighet och klara av att befinna dig i en miljö med flera olika styrsignaler att ta hänsyn till. Vi tror också att du är bra på att skapa förtroendefulla, långsiktiga relationer och att du är prestigelös och bra på att samarbeta - hos oss hjälps vi åt med stort och smått. Du förväntas aktivt bidra till att förstärka vi andan inom kommunkoncernen. Som projektledare hos oss erbjuds du att vara med på en spännande resa i en kommun som växer och ska framåt.
Vill du vara en del av Höörs kommuns och Höörs Fastigheters fortsatta utveckling?
Ansökan med CV och personligt brev skickas till Jesper Sundbärg via Visma Recruit senast den 30 november. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.
ÖVRIGT
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C286944". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Höörs Fastigheter Kontakt
VD
Jesper Sundbärg Jesper.sundbarg@hoor.se 0413-284 86 Jobbnummer
9580546