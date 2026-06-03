VR Norrtåg söker lokförare till Sundsvall
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2026-06-03
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Om VR Sverige
På VR arbetar vi tillsammans för världens bästa kollektivtrafik. På den svenska marknaden bedriver vi busstrafik och tågtrafik på nationella tågnätet. Tillsammans med våra kollegor i Finland är vi en av de största operatörerna inom kollektivtrafik i Norden. Vårt mål är att öka vår konkurrensförmåga genom att jobba med utveckling och innovationer samt förbättrad operativ kvalitet.
Vi arbetar utifrån våra värderingar; Vi bryr oss, Vi arbetar tillsammans och Vi bidrar till utveckling.
Stationeringsort
Som en del av Norrtågs fortsatta utveckling etablerar VR ett nytt lokalkontor i Sundsvall inför T27. I samband med detta söker vi nu fler lokförare som vill bli en del av vårt team med stationering i Sundsvall.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Som lokförare hos oss på Norrtåg arbetar du tillsammans med våra tågvärdar för att våra resenärer ska få en trygg och behaglig resa. Vi erbjuder i första hand tillsvidareanställningar på heltid, men om en timanställning passar dig bättre är vi öppna för det alternativet.
Du blir en viktig del av det team som ansvarar för att med säkerhet och kvalitet i fokus, ge våra resenärer en positiv reseupplevelse. Målet är att resenären ska komma fram till sin destination i tid och att inspirera fler att välja kollektivtrafiken.
I dina arbetsuppgifter ingår att:
sätta säkerheten främst och framföra tåget tryggt enligt gällande bestämmelser
göra utrop samt ge trafikinformation till kunder, kollegor och Trafikverket
samarbeta med tågvärd ombord och säkerställa en bra resa för våra resenärer
Dina egenskaper:
Som lokförare hos oss bidrar du till att skapa en god och respektfull stämning bland dina kollegor. Vid pressade situationer och störningar har du stor nytta av att vara en lugn person med förmåga att hålla huvudet kallt. Du förväntas ha goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskap i engelska. Kvalifikationer
Vi söker dig som redan har en godkänd examen som lokförare och erfarenhet i rollen. Vi värdesätter goda referenser från tidigare arbetsgivare inom järnvägssektorn. Självklart uppfyller du även Transportstyrelsens krav och föreskrifter.
Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av fordonstyperna X62 och X52 samt erfarenhet av ERTMS nivå 2 (System E2).
Rekrytering och ansökan
När du skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl som visar att vi har mottagit den. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan så snart som möjligt.Övrig information
Observera att tjänsten är placerad i Sundsvall och gäller endast denna stationeringsort.
Uppstart för utbildning sker under hösten 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VR Sverige AB
(org.nr 556351-9437), https://www.vrsverige.com/
852 29 SUNDSVALL Arbetsplats
VR i Sverige Jobbnummer
9946367