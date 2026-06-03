Handläggare för arbete med NOx-avgiften
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2026-06-03
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Naturvårdsverket driver och samordnar arbetet för en god livsmiljö tillsammans med andra. Hos oss får du vara med och bidra i det viktiga arbetet för att nå vår vision - att skapa en bra livsmiljö för människan och allt annat levande, nu och för kommande generationer!
Utsläpp av kväveoxider från förbränning är ett globalt miljöproblem som dessutom påskyndar klimatförändringar, ger surt regn och bidrar till övergödning. Tusentals personer dör i förtid varje år på grund av dålig luft i Sverige, framför allt orsakat av kvävedioxid och partiklar, och orsakar stora kostnader för samhället.
För att uppfylla Sveriges nationella och internationella åtaganden om minskade utsläpp av luftföroreningar infördes miljöavgiften för utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion (NOx-avgiften) 1992. Detta styrmedel syftar till att minska kväveoxidutsläppen från industrisektorn. Idag står industrisektorn för 23 % av Sveriges totala kväveoxidutsläpp och ungefär hälften kommer från de förbränningsanläggningar som omfattas av kväveoxidavgiften.
Vi söker nu en handläggare som vill arbeta med att genomföra och utveckla NOx-avgiftssystemet.
Om Luftenheten
Luftenheten tillhör Avdelningen för klimat och luft på Naturvårdsverket och arbetar med hela spektrumet av frågor kring utomhusluft – från analys av trender och scenarier till uppföljning och genomförande av Sveriges nationella och internationella åtaganden.
Vi genomför och utvecklar kväveoxidavgiften. Vi tar fram regler och vägledning för att förbättra luftkvaliteten och utvecklar även strategier och styrmedel för att Sverige ska klara sina utsläppsåtaganden. Vi är med och driver på policyutvecklingen inom EU och FN samt tar fram och rapporterar utsläpps- och miljöövervakningsdata. Vårt arbete omfattar även frågor som omgivningsbuller, genomförande av EU:s metangasförordning och uppföljning av miljökvalitetsmålen Frisk luft, Bara naturlig försurning och Skyddande ozonskikt.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Du kommer ingå i ett team som genomför och utvecklar NOx-avgiftssystemet. Teamet jobbar mycket nära varandra i det dagliga arbetet och samarbetar även med andra delar av myndigheten.
Arbetet innebär huvudsakligen kontroll av de avgiftspliktiga anläggningarnas rutiner för mätning, beräkning och redovisning av NOx-utsläpp och energiproduktion. Detta görs genom att granska deras rapportering, göra kontrollberäkningar och bedriva tillsyn på anläggningar. I arbetet ingår även att vägleda verksamhetsutövarna i teknisk och juridisk tolkning av NOx-avgiftssystemets regelverk vilket innebär att kommunikation med de avgiftspliktiga anläggningarna är en viktig uppgift. Arbetet innebär också medverkan i utveckling av styrmedlet och IT-relaterade frågor.
Arbetet kräver resor inom Sverige några dagar per år eftersom tillsyn av anläggningar ingår i arbetet.
Din kompetensKvalifikationer
Vi söker dig som har:
relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning på universitets- eller högskolenivå,
minst två års arbetslivserfarenhet med miljörelaterade frågor,
goda kunskaper i tal och skrift i svenska och engelska.
Meriterande:
kompetens kring miljö-, mät- eller förbränningsteknik, reningstekniker av rökgaser och energiberäkningar.
Vi värdesätter även om du har erfarenhet av NOx-avgiftssystemet eller om du har branscherfarenhet från de verksamheter som omfattas av NOx-avgiften.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Planerar, organiserar och prioriterar arbetsuppgifter på ett effektivt sätt och arbetar metodiskt.
Analyserar komplexa frågor och kan bryta ner information i olika beståndsdelar.
Samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt och kan dela med sig av kunskaper, lyssnar och stödjer andra.
Kommunicerar tydligt, välformulerat och engagerat. Lyssnar, är mottaglig för motparten och anpassar sig till olika situationer och olika målgrupper.
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Om anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Anställningens placering är Stockholm alternativt Östersund. Tillträde snarast enligt överenskommelse. Vi tillämpar individuell lönesättning.Så ansöker du
När du ansöker får du besvara ett antal urvalsfrågor som är kopplade till kravprofilen i annonsen. Dina svar används som en del av urvalsarbetet och kan avgöra om du går vidare i rekryteringsprocessen eller inte. Det är därför viktigt att du svarar så utförligt och tydligt som möjligt. Vi använder oss inte av personligt brev vid urvalet, det beror på att vi vill lägga fokus på din erfarenhet och kompetens vilket bidrar till en mer effektiv och rättvis rekryteringsprocess. I din ansökan till oss bifogar du endast ditt CV.
Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 augusti.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta Maria Ullerstam, enhetschef på luftenheten. Mellan 29 juli-4 augusti finns Patrycja Czok tillgänglig att svara på frågor under Maria Ullerstams frånvaro. Du kan även kontakta våra fackliga företrädare för Saco-S eller ST. Samtliga nås via kundtjänst, tel.nr. 010-698 10 00.
Varför ska du arbeta hos oss?
Naturvårdsverket värnar om ett hållbart arbetsliv och en god arbetsmiljö. Vi erbjuder våra medarbetare goda möjligheter till distansarbete, företagshälsovård och personalstöd, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag, samt olika aktiviteter via vår sport- och friluftsförening och kulturförening. Välkommen till våra moderna kontor i en organisation med ett viktigt uppdrag. Vi är en arbetsplats med trevliga kollegor och ett närvarande ledarskap där vi samlas kring vårt övergripande uppdrag som syftar till att förbättra miljön för nuvarande och kommande generationer.
Om Naturvårdsverket
Naturvårdsverket är en statlig myndighet för klimat- och miljöfrågor. Vi arbetar på uppdrag av regeringen inom Sverige, inom EU och internationellt. Naturvårdsverket driver och samordnar miljöarbetet i Sverige. Vi bidrar till ett robust och hållbart samhälle.
Naturvårdsverket eftersträvar en arbetsplats präglad av jämställdhet och mångfald. Vi ser att medarbetare med olika bakgrund och erfarenheter är en viktig förutsättning för detta.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naturvårdsverket
(org.nr 202100-1975), https://www.naturvardsverket.se/
120 30 STOCKHOLM Arbetsplats
Naturvårdsverket Jobbnummer
9946376