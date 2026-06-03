Senior Talent Acquisition Partner | Omgående start
OIO Väst AB / Personaltjänstemannajobb / Stockholm Visa alla personaltjänstemannajobb i Stockholm
2026-06-03
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Om rollen
Som Senior Talent Acquisition Partner blir du en strategisk partner till verksamheten samtidigt som du driver rekryteringsprocesser operativt. Du kommer att arbeta nära chefer, HR Business Partners och rekryteringskollegor i flera länder med målet att säkerställa en effektiv, kvalitativ och enhetlig rekryteringsprocess.
Rollen innebär ett stort eget ansvar och passar dig som trivs med att ta initiativ, skapa struktur och driva processer framåt utan omfattande introduktion eller detaljstyrning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Driva rekryteringsprocesser från kravprofil till signering.
Arbeta proaktivt med search och sourcing av kvalificerade kandidater.
Vara rådgivande partner till chefer och HR Business Partners i rekryteringsrelaterade frågor.
Stötta verksamheten med kompetenskartläggning, marknadsinsikter och lönenivåer.
Säkerställa en kvalitativ och enhetlig rekryteringsprocess över flera marknader.
Samverka med lokala rekryterare och intressenter internationellt.
Bidra till utveckling och förbättring av rekryteringsprocesser och arbetssätt.
Arbeta i Workday och övriga HR-system.
Du kommer att arbeta både strategiskt och operativt, där förmågan att växla mellan helhetsperspektiv och genomförande blir avgörande för framgång.
Vem vi söker
Vi söker dig som känner dig trygg i din kompetens som rekryterare och som snabbt kan sätta dig in i nya verksamheter och sammanhang. Du har sannolikt arbetat med Talent Acquisition under flera år och är van att samarbeta med seniora chefer, HR-funktioner och andra nyckelintressenter.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta självständigt och ha förmågan att driva processer framåt på egen hand. Du är van att arbeta i internationella miljöer och har förståelse för de utmaningar som uppstår när rekryteringsarbete ska samordnas över olika marknader, kulturer och organisationer.
Vi tror att du är strukturerad, proaktiv och lösningsorienterad samtidigt som du har lätt för att skapa förtroende hos både kandidater och interna intressenter. Du ser helheten, förstår affären och har förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat.
Meriterande:
Erfarenhet från globala organisationer.
Erfarenhet av rekrytering inom IT, digitalisering eller teknik.
Erfarenhet av Workday.
Erfarenhet av att arbeta nära HR Business Partners och ledningsgrupper.
Erfarenhet av kompetensstrukturering, organisationsutveckling eller löneramverk.
Om din nya arbetsplats
Du kommer att bli en del av en internationell teknikorganisation med verksamhet i flera länder och en stark ambition att fortsätta utveckla både verksamhet och kompetensförsörjning. Här får du möjlighet att arbeta i en global kontext där samarbete över landsgränser är en naturlig del av vardagen.
Organisationen präglas av hög professionalism, stark förändringsvilja och en kultur där människor ges stort ansvar och förtroende. Du kommer att arbeta nära både verksamheten och HR och få möjlighet att påverka hur organisationen attraherar och rekryterar framtidens medarbetare.
Om anställningen
Detta är ett tidsbegränsat konsultuppdrag i syfte att täcka upp för en föräldraledighet - där du blir anställd som konsult av OIO.
Arbetsvillkor & förmåner:
Start: Omgående (helst igår).
Uppdragslängd: Till och med 31 december 2026.
Omfattning: Heltid.
Placering: Huskvarna, Stockholm, Malmö eller Jonsered.
Arbetsmodell: Hybrid med hög flexibilitet.
Ersättning: Fast månadslön.
Ansök redan idag! Urval och intervjuer sker löpande, och uppdraget kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Rekryteringsprocessen hanteras av OIO.
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Skeppsbron 38 (visa karta
)
111 30 STOCKHOLM Arbetsplats
OIO Kontakt
Rekryterare
Anna Edlund anna.edlund@oio.se Jobbnummer
9946384