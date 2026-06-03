Projektassistent till internationell projektverksamhet - Västerås
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2026-06-03
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🌍 Projektassistent till internationell projektverksamhet – Västerås
Vill du vara en nyckelperson i en internationell verksamhet där du får kombinera administration, koordinering och kundkontakt? Trivs du i en roll där struktur, service och samarbete står i fokus? Då kan detta vara nästa steg i din karriär.
🚀 Om rollen
Vi söker nu en engagerad och strukturerad Projektassistent till ett långsiktigt uppdrag inom teknisk och industriell verksamhet. Du blir en viktig del av projektorganisationen och fungerar som länken mellan projektteam, kunder och interna intressenter.
I rollen får du arbeta i en internationell miljö med kundkontakter från hela världen, där du bidrar till att projekt genomförs effektivt och professionellt. Du kommer att stötta projektledare och projektteam med administrativa uppgifter samt säkerställa en hög servicenivå genom hela projektleveransen.
📋 Arbetsuppgifter
Koordinera och vara värd vid nationella och internationella kundbesök
Planera och administrera digitala kundmöten
Ge administrativt stöd till projektorganisationen
Hantera dokumentation och arkivering i dokumenthanteringssystem
Administrera certifikat, rapporter och kunddokumentation
Säkerställa struktur och kvalitet i administrativa processer
Samarbeta med projektledare och andra projektassistenter kring planering och prioritering
Bidra till en professionell och positiv kundupplevelse genom hela projektets gång
🎯 Vi söker dig som
Har erfarenhet av administration, projektstöd eller koordinerande roller
Är serviceinriktad och trivs med många kontaktytor
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, både i tal och skrift
Är strukturerad, noggrann och självgående
Har god planerings- och organisationsförmåga
Trivs i ett högt arbetstempo och kan hantera flera uppgifter parallellt
Har god samarbetsförmåga samtidigt som du tar eget ansvar för ditt arbete
⭐ Meriterande
Erfarenhet från projektorganisationer eller teknisk industri
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem och administrativa verktyg
Erfarenhet av internationella kundkontakter
Erfarenhet av event- eller besökskoordinering
📍 Om uppdraget
Omfattning: Heltid
Uppdragslängd: 12 månader
Placering: Västerås
Arbetsform: På plats
📩 Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7846191-2034466". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
722 15 (visa karta
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722 15 VÄSTERÅS Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9946373