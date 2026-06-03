Förvaltningsekonom till kommunal verksamhet konsultuppdrag i Skåne
Valora bemanning AB / Företagsekonomjobb / Laholm Visa alla företagsekonomjobb i Laholm
2026-06-03
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Valora Bemanning söker nu en erfaren förvaltningsekonom för ett spännande konsultuppdrag inom kommunal verksamhet i Skåne.
Är du en analytisk och verksamhetsnära ekonom som trivs med både strategiska och operativa ekonomifrågor? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget
Du kommer att ingå i en central stabsfunktion och arbeta nära chefer, ledning och verksamhet med ekonomistyrning, planering och uppföljning. Rollen innebär ett stort ansvar för att säkerställa god ekonomisk hushållning samt ge kvalificerat stöd i ekonomiska frågor.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Långsiktig ekonomisk planering av drift- och investeringsbudget
Budgetarbete, prognoser och ekonomiska analyser
Framtagande av underlag till årsredovisning, tertialrapporter och nämndsplaner
Uppföljning och intern kontroll
Ekonomiskt stöd och rådgivning till chefer och verksamheter
Framtagande och presentation av rapporter till ledningsgrupp och nämnd
Samverkan med ekonomer inom organisationenKvalifikationerKvalifikationer
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som ekonom
God förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Meriterande
Akademisk examen inom ekonomi
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor eller kommunal verksamhet
Erfarenhet av budget-, prognos- och uppföljningsarbete
Erfarenhet av att arbeta nära chefer och ledningsgrupperDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Analytisk och strukturerad
Lösningsorienterad och självgående
Serviceinriktad med god samarbetsförmåga
Van att presentera ekonomisk information på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Bekväm med att växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter
Omfattning
Heltid
Konsultuppdrag
Placeringsort: skåne
Möjlighet till visst distansarbete
Uppdragsstart: Senast 2026-07-13 och ett år framSå ansöker du
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka CV och kort presentation till Mariana@valorabemanning.se
och märk ansökan med "Förvaltningsekonom Laholm".
Valora Bemanning
📧Mariana@valorabemanning.se
Med vänliga hälsningar
Mariana Dawood
Medgrundare & & Operativ chef
Telefon 073-7288866
Mejl: Mariana@valorabemanning.se
Valora Bemanning ABwww.valorabemanning.seför Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03
Märk ansökan med "Förvaltningsekonom Laholm".
E-post: Mariana@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157)
312 30 LAHOLM Jobbnummer
9946380