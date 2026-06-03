Administratör till uppdrag på deltid i Jönköping.
TNG Group AB / Inköpar- och marknadsjobb / Jönköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Jönköping
2026-06-03
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Konsult med erfarenhet av fakturering och administration sökes till företag i Jönköping.
Vi söker nu en administrativ konsult för ett uppdrag hos en välkänd verksamhet i Jönköping. Kunden befinner sig i en utvecklingsfas efter implementeringen av ett nytt affärssystem och behöver stöd med att hantera administrativa arbetsuppgifter som byggts upp under övergångsperioden. I rollen kommer du att bidra till att strukturera, kvalitetssäkra och effektivisera det administrativa arbetet för att skapa goda förutsättningar för verksamheten framåt.
Ditt anställningserbjudande
Uppdraget är på deltid, 40%. Start omgående och löper 4 månader.
För uppdraget blir du anställd av oss på TNG och utför uppdraget på plats i kundens lokaler.
Hos oss på TNG är du alltid en betydelsefull medarbetare som gör skillnad. Vi tycker därför att det är viktigt att du har en trygg anställning med kollektivavtal via Unionen, schyssta anställningsvillkor, rätt lön, försäkringar, tjänstepension och semester. Liksom friskvårdsbidrag och företagshälsovård.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att stötta verksamheten i fakturahanteringsprocessen. Du ansvarar för att ta emot, granska och vidareförmedla leverantörsfakturor till berörda bolag. Erfarenhet av Salesforce är meriterande, särskilt om du trivs med att bidra till effektivare arbetsflöden och utveckling av nya rutiner.
Värt att veta
Företaget som behöver din hjälp sitter i Jönköping och du utför ditt arbete på plats i deras lokaler två dagar i veckan, tisdag och fredag. När du är varm i kläderna går delar eller hela arbetet att utföra på distans.
Våra förväntningar
Vi söker dig som trivs i en föränderlig miljö och som snabbt kan skapa struktur när alla delar ännu inte är på plats. Du är van att arbeta självständigt, tar egna initiativ och har förmågan att prioritera bland flera administrativa uppgifter samtidigt. För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann, lösningsorienterad och ha ett prestigelöst förhållningssätt där du gärna hjälper till där behovet är som störst.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av administrativt arbete, exempelvis orderhantering, kundservice eller fakturering
God systemvana och lätt för att sätta dig in i nya arbetssätt och processer
Förmåga att arbeta strukturerat även när förutsättningarna förändras
Ett proaktivt arbetssätt och en vilja att bidra till ordning och effektivitet
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av Salesforce.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TNG Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/
111 35 STOCKHOLM Arbetsplats
TNG Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Malin Mitzén 0721880133 Jobbnummer
9946371