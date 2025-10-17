Projektledare
2025-10-17
Din nya roll
Vi söker nu en senior Projektledare till ett uppdrag där du får leda ett komplext och samhällsviktigt projekt inom särskilda persontransporter. Uppdraget omfattar upphandling och införande av ett nytt trafikhanteringssystem samt utveckling av mikrotjänster - med målet att modernisera och framtidssäkra en central funktion i regionens transportlösningar.
Som Projektledare kommer du att arbeta genom hela livscykeln från upphandling till systeminförande, och driva arbetet i nära samverkan med verksamheten, IT och externa leverantörer. Du verkar i en offentlig och politiskt styrd organisation, där beslutsvägar och styrning kräver god struktur, tydlig kommunikation och stor integritet.Publiceringsdatum2025-10-17Arbetsuppgifter
• Leda upphandling av nytt trafiksystem enligt LOU
• Driva utveckling och införande av mikrotjänster
• Projektledning enligt både agil metodik och vattenfallsmodell
• Samverkan med verksamhet, IT och leverantörer
• Rapportering och styrning i enlighet med offentlig investeringsprocess
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Minst 9 års erfarenhet som IT-projektledare
Flerårig erfarenhet av projektledning inom offentlig sektor
Erfarenhet av upphandling enligt LOU
Erfarenhet av införande av system enligt både vattenfalls- och agil modell
Erfarenhet av förstudier och genomförbarhetsanalyser
Förmåga att bygga och leda team
Meriterande med erfarenhet från färdtjänst eller sjuktransporter, samt certifiering (t.ex. IPMA B)
Vem är du?
Du är en trygg och strukturerad ledare med förmåga att navigera i komplexa miljöer. Du kommunicerar tydligt, samarbetar prestigelöst och driver arbete framåt med fokus på leverans och nytta. Du trivs i förändringsarbete och har en naturlig förmåga att skapa engagemang i teamet.
Välkommen med din ansökanOmfattning: 100% Anställningsform: Konsultuppdrag via JobBusters Start: 2025-12-01 Slut: 2026-12-31, med möjlighet till förlängning Placering: Stockholm (upp till 50% distansarbete) Lön: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Förmåner: Kollektivavtal, friskvårdsbidrag, Benifex m.m.
Bra att känna till!Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum - vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan.
FöretagspresentationVår kund är en myndighet i Stockholm som arbetar för att underlätta vardagen för invånarna som reser och pendlar. Det som kännetecknar deras verksamhet är det stora engagemanget bland deras medarbetare samt stoltheten över deras samhällsuppdrag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbusters AB
(org.nr 556826-5606) Arbetsplats
JobBusters AB Kontakt
Jennifer Norin jennifer.norin@jobbusters.se 0708380396 Jobbnummer
