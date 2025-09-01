Projektledare
2025-09-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
, Göteborg
, Vara
, Skövde
, Nässjö
Projektledare till industriprojekt
Vi på Consensus söker nu en erfaren Projektledare för ett konsultuppdrag hos en av våra kunder - ett globalt teknikföretag med stark ingenjörstradition och verksamhet i flera länder. Uppdraget är långsiktigt med god möjlighet till överrekrytering för rätt person.
Om rollen
Som Projektledare blir du den centrala länken mellan kund och projektteam. Du ansvarar för att leda projekt från överlämning efter kontraktsgranskning till slutleverans och uppföljning. Rollen innebär ett helhetsansvar för tidplan, budget, riskhantering och kommunikation, samtidigt som du driver på projektteamet för att säkerställa leverans i tid och med rätt kvalitet.
Du kommer bland annat att:
Vara kundens huvudkontakt under projektets gång.
Planera, driva och följa upp projektets leveranser och mål.
Koordinera resurser, inköp och underleverantörer.
Hantera risker, avvikelser och förändringar.
Dokumentera och rapportera till interna och externa intressenter.
Vem söker vi?
Vi tror att du har en teknisk bakgrund och trygg erfarenhet av att driva komplexa projekt i en internationell miljö. Du är van vid att arbeta metodiskt, men också att själv ta initiativ, läsa in dig på teknisk dokumentation och hugga i där det behövs. För att trivas behöver du ha ett genuint tekniskt intresse och uppskatta samarbetet med både ingenjörer och kunder.
Vi ser gärna att du har:
B.Sc. eller M.Sc. inom maskinteknik, byggteknik eller liknande.
Minst 3-5 års erfarenhet som projektledare i internationella projekt.
Dokumenterad erfarenhet av framgångsrikt ledarskap.
God kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt. Svenska är meriterande men inte ett krav.
Varför detta uppdrag?
Här får du möjlighet att arbeta i ett företag som kombinerar global närvaro med lokalt engagemang. Verksamheten präglas av ingenjörsanda, teknisk spetskompetens och nära kundsamarbeten, samtidigt som du blir en del av en växande marknad inom hållbar energiproduktion.
Detta är en utmärkt chans för dig som vill utvecklas vidare som projektledare i en internationell och framtidsinriktad miljö, med möjlighet till långsiktigt samarbete.
Som konsult hos Consensus
Att arbeta som konsult hos oss innebär att du får trygghet och frihet i en och samma roll. Vi erbjuder spännande uppdrag, nära stöd från våra konsultchefer och möjligheten att utvecklas både professionellt och personligt. Din kompetens och personlighet är det som gör skillnad - vi matchar dig med uppdrag där du får utrymme att glänsa.
Nästa steg
Välkommen med din ansökan redan idag - urval sker löpande!
Vid frågor om tjänsten, kontakta gärna Annie Engel på annie.engel@consensus.nu
Telefonnummer: 0761183809.
