Projektledare
2025-08-17
Uppdragsbeskrivning
En större organisation står inför ett strategiskt initiativ att införa en modern analysplattform som ska stödja verksamhetens växande behov av datadrivna beslut. Plattformen kommer att möjliggöra avancerad dataanalys, visualisering och rapportering, samt integreras med befintliga datakällor och system. Detta är ett omfattande projekt och man söker därför en erfaren projektledare som kan ta huvudansvar för införandet. Projektet är uppdelat i en verksamhetsdel och en teknisk del. Den interna projektledaren ansvarar för verksamhetsperspektivet, medan konsulten kommer att leda det övergripande projektet samt den tekniska delen. Arbetet sker i nära samverkan med datateam, IT-drift, styrgrupp samt analytiker och representanter från olika verksamhetsområden.Publiceringsdatum2025-08-17Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna projektet enligt etablerad projektstyrningsmodell
Ta fram och följa upp projektplan, tidplan, budget samt riskhantering
Koordinera behovsanalys och informationsinsamling tillsammans med verksamhetsprojektledaren
Säkerställa teknisk implementation i samarbete med datateam och driftorganisation
Ansvara för kommunikation och rapportering till styrgrupp och övriga intressenter
Planera och stödja förändringsledning och utbildningsinsatser tillsammans med verksamhetsprojektledaren
Bidra till etablering av nya arbetssätt i samverkan med verksamhet och datateamKravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet av att leda större data- eller analysrelaterade projekt
Erfarenhet av införande av BI-/analysplattformar, inklusive verktygsval
Kunskap om migrering av BI-/analyslösningar till nya plattformar
God förståelse för dataintegration, datamodellering och datastyrning
Erfarenhet av projektarbete inom agila organisationer
Stark kommunikativ förmåga och vana att hantera många intressenter
Förmåga att arbeta strukturerat, planera och dokumentera projektets olika faser och leveranser
Meriterande med erfarenhet från finansiell sektor eller myndigheter
Mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Omfattning
Heltid under perioden september 2025 - december 2025
50-100% under perioden januari 2026 - december 2027, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år
Placering: i huvudsak Stockholm, med viss möjlighet till arbete från annan ort i Sverige
Uppsägningstid: 1 månad
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
118 18 STOCKHOLM Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com
