Uppdragsbeskrivning
Uppdraget omfattar rollen som sammanhållande projektledare med ansvar för att driva och koordinera arbetet kring implementeringen av den nationella läkemedelslistan (NLL). Syftet är att stödja vård- och apoteksaktörer i deras anslutning till NLL och säkerställa en effektiv och samordnad process.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att:
Definiera mål, delmål och aktiviteter för projektets genomförande.
Planera och leda arbetsgrupper i samverkan med regioner, apotek och andra relevanta aktörer.
Organisera, facilitera och presentera vid möten, workshops och andra samverkansforum.
Driva arbetet med att säkerställa att nyttorna med NLL realiseras, exempelvis genom dialog och rådgivning kring nya arbetssätt för vård- och apoteksaktörer.
Bidra till framtagning av kommunikations- och informationsmaterial kopplat till NLL, såsom nyhetsbrev och informationsblad.
Arbetsinnehållet kan komma att justeras över tid, och konsulten kan även involveras i andra närliggande projekt och utredningar vid behov.
Konsulten ska kunna delta i digital intervju under perioden 25-26 augusti.
Obligatoriska krav
Kompetensnivå 4 (9-12 års erfarenhet). Beskrivning av arbetsgivare/uppdragsgivare, uppdragets innehåll och tidsperiod ska anges, inklusive omfattning i månader.
Angiven stationeringsort (Stockholm eller Kalmar).
Referensperson med namn, e-post och telefonnummer (ej från det egna företaget).
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som projektledare eller förändringsledare inom hälso- och sjukvårdssektorn eller apoteksmarknaden.
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av att bedriva utredningsarbete tillsammans med flera externa intressenter inom hälso- och sjukvård eller apoteksområdet.
Erfarenhet av att implementera digitala lösningar inom vård eller apotek.
Mycket god kommunikativ förmåga på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av verksamhetsprocesser kopplade till ordination och förskrivning av läkemedel.
Kunskap och erfarenhet av ordinationssystem eller expeditionssystem.
Erfarenhet av förändringsarbete med beroenden till regulatoriska eller lagstiftningsmässiga förändringar.
Arbetsplats och omfattning
Placering i Stockholm, med möjlighet till distansarbete efter överenskommelse. Distansarbete planeras i dialog med uppdragsgivaren som avgör när det är lämpligt.
Uppdragsperiod: 15 september 2025 - 14 september 2026, med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader.
Omfattning: 100 %.
