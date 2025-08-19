Projektledare - VB Elnät
Företagsbeskrivning
VB Energikoncernen är ett miljö- och arbetsmiljöcertifierat energiföretag med huvudkontor i Ludvika. Verksamheten med ca 75 anställda rymmer elförsäljning, fjärrvärme, eldistribution och drift av vattenkraftstationer. Företagets huvudägare är Vattenfall med Ludvika kommun och Fagersta kommun som delägare. Gå gärna in på vår hemsida vbenergi.se för ytterligare information.
Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme. Våra huvudmarknader är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Inom Vattenfallkoncernen finns cirka 21 000 anställda. Vi har elektrifierat industrier, levererat energi till bostäder och förvandlat tillvaron genom innovation i över hundra års tid. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt och vi driver på övergången till ett hållbart energisystem.
Om rollen
Vill du arbeta som Projektledare hos oss på VB Elnät och bidra till fossilfrihet?
Att investera, bygga ut och underhålla elnätet är en del av vår vardag. Elnätet övervakas dygnet runt via vår driftcentral i Ludvika. Dessutom ansvarar vi för mätningen av hur mycket el våra kunder använder. Inom Västerbergslagens Elnät är vi idag 31 anställda som tillsammans accelererar vår digitala transformation, testar och implementerar ny teknik som bidrar till en ökad leveranssäkerhet och leveranskvalitet för våra kunder. Vi befinner oss i en tillväxtfas med stora investeringsplaner och för att möta våra kunders behov samt bidra till energiomställningen söker vi nu en Projektledare. Vill du vara med på vår resa?
Dina ansvarsområden
Du kommer tillhöra teamet Projekt och Dokumentation som har ansvaret för investeringar av elnätet. I arbetet ingår samråd och samverkan med många aktörer så som markägare, myndigheter, entreprenörer och givetvis interna och externa beställare. Beredskap kan förekomma i tjänsten.
Som Projektledare kommer du huvudsakligen att jobba med arbetsuppgifter som:
Projektledning för att säkerställa framdrift under hela projektets gång och genomföra kontroller och styrning av entreprenaden samt ekonomisk uppföljning.
Planera och projektleda ny- och ombyggnations samt underhållsprojekt av eldistributionsanläggningar 0,4-145kV.
Ta in förslag på tekniska lösning för granskning och upprätta ekonomiska kostnadskalkyler.
Medverka ute i fält vid till exempel byggmöten, slutbesiktningar och uppföljningar av projekt.
Kravspecifikation
En gymnasial utbildning, med fördel inom el.
Grundläggande kunskaper inom ekonomi, tidsuppföljning, samordning och prioritering.
Grundläggande beställarkompetens för att kunna identifiera projektets intressenter som beställare och säkerställa en korrekt kravbild från underhåll, ekonomi och framtidsplanering.
Kunskap inom entreprenadjuridik.
Goda kunskaper i office-paketet.
Goda kunskaper i Microsoft Project eller annat planeringsverktyg för projekt.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift krävs.
Körkort B är ett krav för tjänsten då du behöver åka ut i fält i samband med planering och utförande av projekten.
Det är även meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom el
Tidigare erfarenheter inom elnätsprojektering.
Erfarenhet inom elbranschen är meriterande.
ESA-19.
Erfarenhet av NIS-systemet dpPower.
Erfarenhet av arbete inom elnät.
Kompetens inom offentlig upphandling.
För att lyckas i rollen det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga, eftersom du blir en del av ett litet team där du och dina kollegor jobbar mycket tillsammans. Du kommer att arbeta med flera projekt samtidigt och därför är det också viktigt att du är en strukturerad person med en god förmåga att organisera och planera på ett effektivt sätt. För att trivas i rollen tror vi även du behöver vara flexibel och ha ett anpassningsbart förhållningssätt. Du är en driven ledare som kan föra projekten framåt och hantera de problem som uppstår på vägens gång för att leverera resultat.
Ytterligare information
Vi erbjuder
En möjlighet till att ingå i ett team som jobbar tillsammans för en säker och stabil drift och därmed bidrar till att våra kunder får leverans av miljövänlig energi. Du får en varierande vardag med utmanande arbetsuppgifter, möjligheten finns att utveckla både dig själv och verksamheten genom att delta i olika projekt och arbeta med förbättringsåtgärder.
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle så erbjuder vi en arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi uppmuntrar dig som vill komma vidare och utforska nya områden inom företaget. Med vår karriär- och utvecklingsmodell vill vi skapa tydlighet i vilka möjligheter du har att utvecklas i den inriktning du vill. Det är viktigt att hela livet fungerar och därför är vi måna om att våra medarbetare upplever en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här: Välkommen till oss! (vbenergi.se).
Placeringsort: Ludvika.
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Marcus Boman, tel: 0240-87679. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Catalina Roa Rodriguez, catalina.roarodriguez@vattenfall.com
Fackliga representanter är Torbjörn Jonsson Unionen, Mikael Boström Sveriges Ingenjörer och Pertti Palonto SEKO. Du når dem genom växeln på 0240-876 00.
Välkommen med din ansökan senast den 8 september 2025. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. VB Elnät arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
