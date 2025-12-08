Projektledare - Utemiljöprojekt
Vill du vara med och skapa framtidens skolgårdar? Vöfab söker en projektledare som vill göra skillnad.
Utbildningsnämnden i Växjö kommun har beslutat om en satsning på skolgårdar - ett omfattande och meningsfullt uppdrag att utveckla utemiljöer för barn och unga.
För att möta de ökade kraven och säkerställa att vi levererar enligt förväntan, söker vi nu en projektledare med inriktning mot markarbeten och utemiljö. Tjänsten är ett SÄVA-uppdrag på 6 månader.
Om rollen
Du kommer att ha en nyckelroll i att planera, projektera och upphandla projekt kopplade till skolgårdar och trafiklösningar. Fokus ligger på att ta fram underlag för 2026 års investeringar i nära samverkan med Utbildningsförvaltningen, samt att upphandla projekt inom utemiljö.Publiceringsdatum2025-12-08ArbetsuppgifterArbetsuppgifter
• Leda projekt inom skolgårdar, markarbeten och trafiklösningar.
• Ta fram förfrågningsunderlag och upphandla entreprenader.
• Samverka med Utbildningsförvaltningen, konsulter och entreprenörer.
• Säkerställa att projekt följer budget, tidplan och kvalitetskrav.
• Bidra med sakkunskap inom utemiljö och markfrågor i övriga projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Erfarenhet av att leda projekteringsarbete inom bygg, mark eller utemiljö. Gärna med fokus på offentliga yttre miljöer som skolgårdar och förskolor.
• Förmåga att lyssna in behov och önskemål från olika verksamheter och intressenter, och omsätta dessa till genomtänkta lösningar som stödjer övergripande mål såsom PEP Kommun, barnperspektivet, läroplanens riktlinjer och hållbarhetsambitioner.
• Specialistkompetens inom utemiljö och markfrågor, med förmåga att ta fram underlag som balanserar pedagogiska behov, säkerhetsaspekter och fysisk aktivitet med budgetramar och tekniska krav.
• Relevant utbildning, t.ex. byggnadsingenjör, landskapsingenjör eller likvärdigt.
• Förmåga att arbeta strukturerat, lyssna in, ta initiativ och fatta beslut.
• God samarbetsförmåga och vana att samverka med många olika aktörer.
• B-körkort.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt uppdrag där du bidrar till barns och ungas vardagsmiljö.
• Möjlighet att påverka och utveckla framtidens skolgårdar.
• En arbetsplats med samhällsnytta, hållbarhetsfokus och engagerade kollegor.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet
ÖVRIGT
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Rekrytering sker löpande Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
