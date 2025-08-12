Projektledare - Underhåll väg i Södermanland
2025-08-12
Vill du leda arbetet som gör att människor, varor och samhällsservice når fram - året runt? Som projektledare för vägunderhåll får du kombinera ledarskap, teknik och samhällsnytta i en roll där varje dag räknas.
Projektledare - Underhåll väg i SödermanlandPubliceringsdatum2025-08-12Dina arbetsuppgifter
Som projektledare ansvarar du för ett eller flera BAS-kontrakt - samhällsviktiga uppdrag som utförs av upphandlade entreprenörer dygnet runt, året om. Du leder, samordnar och följer upp både det förebyggande och akuta vägunderhållet i nära samarbete med entreprenörer och interna kollegor.
Arbetet omfattar bland annat:
Leda projekt från start till mål, inklusive budgetansvar och uppföljning.
Planera åtgärder, hålla byggmöten och följa upp leveranser.
Säkerställa att kontrakt följs och att våra kunder kan använda infrastrukturen utan hinder.
Företräda Trafikverket i media både i förebyggande syfte och vid händelser.
Upphandla nya BAS-kontrakt samt mindre entreprenadprojekt.
Du kommer att arbeta nära ett internt projektteam bestående av projektingenjör, underhållsingenjör/byggledare och leveransuppföljare, med stöd av tekniska och administrativa resurser. Resor inom Södermanlands län ingår i tjänsten och mindre projekt kan även förekomma i Västmanlands och Uppsala län.
Varför jobba hos oss?
Meningsfullt arbete - du bidrar till att människor och samhällsfunktioner kan nå fram, varje dag.
Balans och flexibilitet - möjlighet att arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan.
Trygghet och utveckling - stabil arbetsgivare med goda anställningsvillkor och satsningar på kompetensutveckling.
Variation i vardagen - från strategisk planering till snabba insatser vid akuta händelser.
Övrig information
Placeringsort för den här tjänsten är Eskilstuna. Vill du ha en flexibel vardag med möjlighet att arbeta hemifrån? I den här rollen kan du jobba på distans upp till två dagar i veckan.Kvalifikationer
Vi söker dig som
trivs med att inspirera och skapa delaktighet, både internt och externt
är utvecklingsdriven, strukturerad och ser vad som behöver göras - och gör det
har lätt för att kommunicera och bygga förtroendefulla relationer.Kvalifikationer
Erfarenhet av ledande befattning inom drift och underhåll av väg, väganläggning eller liknande område inom infrastruktur/bygg.
Högskoleutbildning om 180hp (120p) inom teknik, väg och vatten, samhällsbyggnad eller annan likvärdig bakgrund genom utbildning och erfarenhet.
Erfarenhet av budgetansvar och ekonomisk uppföljning.
Kunskap om entreprenadjuridik.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort.
Det är en fördel om du har:
Erfarenhet av projektledning inom mindre anläggningsprojekt.
God kontrakts- och förhandlingsvana.
Erfarenhet av uppföljning av vinterväghållning.Så ansöker du
De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Om det inte står något annat i annonsen vill vi att du bifogar ditt CV. Vi har slutat begära in personligt brev eftersom vi inte har med det som del av urvalsunderlaget. Webbaserade tester kommer vara en del i urvalsprocessen. För att undvika att du missar viktig information om din ansökan behöver du se till att hålla dig uppdaterad via "Min karriärsida"! Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@heroma.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss!
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta ansvarig chef för rekryteringen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. Du hittar namn och kontaktuppgifter till chefen i annonsen.
Inom verksamhetsområde Underhåll ansvarar vi för leveransen av säkra och tillgängliga vägar och järnvägar. Genom att förvalta, underhålla och utveckla det befintliga och framtida väg- och järnvägssystemet lägger vi grunden för näringslivets godstransporter och miljoner människors resande - varje dag, året om. Kompetensutveckling står högt på vår agenda, oavsett vilken roll du har eller var du befinner dig i yrkeslivet. Hos oss gör du skillnad!
På Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.
#LI-Hybrid
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "18:2025:340". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trafikverket
(org.nr 202100-6297) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rekryterande chef
Madeleine Engström 0101232507
9454920