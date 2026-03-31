Projektledare - Test och IT-miljö
Rollbeskrivning
Vi söker en erfaren projektledare för ett uppdrag inom IT och digitalisering. I rollen ansvarar du för att leda testledare, testare och team inom berörda produktområden och linjeorganisation. Du arbetar aktivt med att sätta delmål och milstolpar, säkerställer att samtliga involverade har en tydlig förståelse för uppdraget och ansvarar för löpande återkoppling till projektledning och övriga intressenter.Publiceringsdatum2026-03-31Dina arbetsuppgifter
Leda testledare, testare och tvärfunktionella team inom berörda produktområden
Ta fram och följa upp delmål och milstolpar i samarbete med teamet
Säkerställa att leveranser sker inom överenskomna tidsramar
Vid behov ta fram väl underbyggda konsekvensanalyser inför beslut om ändrade tidsramar eller prioriteringar
Kommunicera status, mål och resultat till huvudprojektledare, uppdragsägare och styrgrupp
Säkerställa att alla involverade parter har en tydlig och gemensam förståelse för uppdragetKvalifikationer
Minst 4 års erfarenhet, inom de senaste 6 åren, av projektledning i komplexa projekt med höga krav på tillgänglighet
Mycket god förmåga att dokumentera strukturerat, tydligt och korrekt
God förmåga att förmedla mål, tidplaner och konsekvenser vid förseningar till projektets team
God förmåga att rapportera status och resultat till huvudprojektledare, uppdragsägare och styrgrupp
Mycket goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift
Meriterande
Minst 2 års erfarenhet, inom de senaste 6 åren, av projektledning där testplanering och testaktiviteter ingått
Minst 2 års erfarenhet, inom de senaste 6 åren, av projektledning i projekt med krav på funktionella och icke-funktionella tester
Minst 2 års erfarenhet, inom de senaste 6 åren, av dokumentation av funktionella och icke-funktionella tester i projekt med hög teknisk komplexitet (t.ex. projekt med flera samverkande system, integrationer, tekniska miljöer eller beroenden till externa aktörer)
Minst 2 års erfarenhet, inom de senaste 6 åren, av projektledning i projektorganisationer med flera funktioner utöver projektledarrollen
Minst 4 års erfarenhet av projektledning avseende livscykelhantering av IT-miljöer inom privat eller offentlig sektor med fler än 1 000 anställda
Minst 4 års erfarenhet av projektledning avseende livscykelhantering av IT-miljöer med komplexa integrationslösningar för intern och extern kommunikation (dvs. integrationer mellan flera system eller plattformar, inklusive beroenden till externa tjänster eller organisationer)
Erfarenhet av projektledning avseende livscykelhantering av IT-miljöer där övergången inneburit höga krav på tillgänglighet
Start
2026-08-17
Längd
Till och med 2028-08-15
Plats
Örebro (arbetssätt enligt överenskommelse)
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med både etablerade teknikbolag och innovativa startupföretag för att erbjuda attraktiva karriärmöjligheter för dig som vill utvecklas inom digitalisering och IT. Genom vår djupa tekniska kompetens och vårt omfattande nätverk matchar vi rätt konsult med rätt uppdrag - snabbt och träffsäkert. Hos oss får du personlig rådgivning, kontinuerlig återkoppling och möjlighet att ta nästa steg i din karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
702 10 ÖREBRO Jobbnummer
9829817