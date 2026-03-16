Projektledare - Reservkraft I Power Systems Zeppelin
Vill du leda tekniskt komplexa projekt inom reservkraft i en marknad där efterfrågan på energilösningar och datacenter växer snabbt?
Vi söker nu en Projektledare som vill ta ansvar för projekt inom EPG (Electric Power Generation). I rollen leder du projekt från planering till leverans och arbetar nära kunder, leverantörer och interna team för att säkerställa framdrift, kvalitet och resultat.
Du arbetar i en marknad som växer snabbt, där behovet av energilösningar till datacenter ökar. Projekten är ofta tekniskt avancerade och affärskritiska, vilket gör projektledarrollen central för att skapa struktur och säkerställa leverans.
Rollen innebär också möjlighet att bidra till utveckling av arbetssätt och projektmetodik i takt med att projekten blir större och mer komplexa. Du kommer även arbeta i en projektmiljö med internationella samarbeten såväl inom Norden som globalt.
Ansvar och arbetsuppgifter
Leda och driva projekt inom EPG-segmentet från planering till leverans och uppföljning
Säkerställa projektets resultat avseende tidplan, kvalitet, ekonomi och risk
Koordinera arbetet mellan interna funktioner, leverantörer och externa samarbetspartners
Stötta försäljningsorganisationen i tekniska frågor samt bidra i kunddialogen och i kalkylarbete
Ansvara för installation, driftsättning och överlämning av projekt till kund
Följa upp projektens resultat samt bidra till förbättring av arbetssätt och projektprocesser
Vem vi söker
Vi söker dig som har god erfarenhet av att leda tekniskt komplexa projekt och som trivs i miljöer där struktur, samordning och ansvar är centralt. Du har en god teknisk förståelse och motiveras av att driva projekt i nära samarbete med både kunder, leverantörer och interna team.
Ingenjörsutbildning inom elkraft eller närliggande område
Erfarenhet av att leda och genomföra projekt i tekniska miljöer
Erfarenhet av större och komplexa projekt med budget- och leveransansvar
God förståelse för tekniska system, installationer eller infrastrukturlösningar
Erfarenhet av projekt i miljöer med höga krav på säkerhet, kvalitet och struktur
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande erfarenhet:
Erfarenhet från större bygg-, installations- eller industriprojekt
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och projektdokumentation
Erfarenhet av internationella projekt eller samarbeten
Erfarenhet av att utveckla arbetssätt, metoder eller tekniska lösningar
Vem är du?
För att lyckas i rollen tror vi att du är en strukturerad och drivande projektledare med förmåga att skapa riktning och framdrift även i komplexa projektmiljöer.
Du har en affärsmässig förståelse och bygger förtroendefulla relationer med både kunder och samarbetspartners. Samtidigt är du nyfiken och utvecklingsorienterad och motiveras av att lära nytt och bidra till utveckling inom teknik, energi och framtida lösningar.
Tjänsten är placerad i Gävle.
Är du den Projektledare vi söker? Välkommen med din ansökan! Har du frågor eller vill veta mer om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta oss.
Ansökan Zeppelin samarbetar med We SeeQ i denna tillsättning. Ansök genom att besvara frågorna nedan och ladda upp din profil. För frågor och information om tjänsten, vänligen kontakta Lena Wadenby på 0702-943550 el lena.wadenby@weseeq.se
alt Mats Törn 0722-163755 el mats.torn@weseeq.se
Om Zeppelin Zeppelin Sverige AB är exklusiva återförsäljare för Caterpillar Inc. i Sverige, och erbjuder nya och begagnade entreprenad- och gruvmaskiner, uthyrningstjänster samt motorer och elgeneratorer. Zeppelin Power Systems är en del av Zeppelin Sverige och är återförsäljare av Caterpillars motorer och generatorer. I detta segment är Zeppelin en ledande leverantör av lösningar för applikationer inom industri, reservkraft, marin och järnväg. I organisationen finns gedigen kunskap hos servicetekniker och ingenjörer som har servat Caterpillars produkter i årtionden. Sverige har cirka 650 anställda på 15 orter från norr till söder. Zeppelin Sverige AB ingår i den tyska Zeppelingruppen. Mer information finns på zeppelin-cat.se. Så ansöker du
